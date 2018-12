OMRÅDET: Bildet viser områdene i Atlas-fjellene hvor Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept. Foto: Helge Mikalsen

Forsker om drapene i Marokko: – Merkelig at de slår til ute i fjellene

UTENRIKS 2018-12-20T08:23:43Z

Terrorforsker mener dobbeltdrapet på Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) fremstår mer inspirert av terror, enn at det er et veloverveid planlagt terrorangrep.

Publisert: 20.12.18 09:23

Ifølge nye opplysninger fra den marokkanske drapsetterforskningen mistenker politiet at fire menn, som alle har sverget troskap til terrororganisasjonen IS, står bak dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener drapene på de to kvinnene, ut fra opplysningene som hittil har kommet frem i mediene, fremstår mer inspirert av terror, enn at det er et veloverveid planlagt terrorangrep.

– Snarere ser dette ut til å være et anslag utført av en mindre gruppe som mangler den profesjonaliteten som vi ser i anslag gjennomført av de mer etablerte gruppene i Nord-Afrika, som f.eks. AQIM eller JNIM, sier Bøås til VG.

Ifølge Bøås mangler drapet den dramaturgien som nesten alle større planlagte terrorangrep har i dag.

– Det virker ikke som om det er lagt igjen noen form for melding eller beskjed på åstedet. Det eneste som ser ut til å finnes er en video av angrepet hvor det refereres til bombeangrep i Syria mot muslimer. Det er også vanlige at denne typen angrep av radikale islamister avsluttes med martyrdød. I dette tilfellet ser det ut til at gjerningspersonene har forsøkt å stikke av.

– Hvis målet virkelig var å ramme denne delen av Marokkos turistindustri, og samtidig få maksimal internasjonal oppmerksomhet, er det noe merkelig at de slår til her ute i fjellene og ikke i et av tettstedene hvor fotturistene samles eller mot en større turistgruppe ledet av en guide, sier han.

Bøås mener dette heller kan være en liten gruppe menn som er inspirert av IS og blitt radikalisert gjennom nettet – og som har fått ideer om å gjennomføre en aksjon uten å ha evne til å planlegge det særlig mye.

– Slik sett kan disse jentene blitt et tragisk opportunistisk offer. En eller flere av mennene kan også ha vært i Syria med IS en stund eller kjenner noen som har vært det. Det er en god del marokkanere som har dratt for å slåss for IS i Syria, og noen av disse har vendt tilbake. Denne gruppene kan jo også ha blitt inspirert og radikalisert ved å kjenne noen som har vært i Syria.

– Dette kan derfor være menn som har blitt selvradikaliserte, og seg imellom lovet troskap til en terrororganisasjon. De kan selv ha fått en idé om å utføre et angrep, også har de bare bestemt seg der og da, uten noe stor planlegging. Det hele virker ikke særlig profesjonelt, for eksempel at de har lagt igjen et ID-kort på åstedet, sier Bøås.

Ifølge seniorforskeren ligner ikke drapene på noen av terrorangrepene rettet mot mål hvor det kan være utledninger som har blitt utført i Marokko tidligere.

– Det har vært angrep av typen som har vært planlagte, funnet sted i store turistområder, og fått oppmerksomhet i hele verden.

Ifølge Bøås er det ingen av de kjente terrorgrupperingene som er sterkt til stede i Marokko.

– IS har ikke klart å få til noen marokkanske avleggere. Den marokkanske staten har hatt relativ god kontroll på radikale miljøer i Marokko, og er en stat med relativ god kontrollkapasitet.

Leder Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara mener Marokko-drapene, dersom dette er en terrorhandling, har preg av noe religiøst islamistisk, og ikke har tilknytning til Vest-Sahara-konflikten.

– Folket i Vest-Sahara har aldri tydd til terror, men stadig vunnet fram politisk og diplomatisk, uten at noe har skjedd. Derimot – hvis vi googler alle terrorhandlinger i Europa de siste årene, finner vi at svært mange terrorister har opphav nettopp i Marokko.

– Her finnes en stor frustrert gruppe islamister, mener han, men påpeker at det finnes også i hele Nord-Afrika-regionen.