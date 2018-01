14 demokrater boikotter Trumps tale

Publisert: 31.01.18 02:42

WASHINGTON, D.C. (VG) Rekordmange kongressmedlemmer boikotter Donald Trumps State of the Union-tale natt til onsdag, norsk tid.

Minst 14 demokrater har sagt at de ikke kommer til å være tilstede når USAs president holder sin aller første State of the Union-tale i natt.

De 14 oppgir noe ulike årsaker til hvorfor de boikotter talen. En sier for eksempel at Donald Trump er en president uten respekt for sitt eget embete, en annen vil vise avsky for hans påståtte uttalelser om «drittland» og en tredje mener han uansett konstant lyver.

Selv om det aldri før har skjedd at så mange som 14 holder seg unna Kongressen under talen er det langt ifra første gang noen boikotter den. Presidenter som Barack Obama, Bill Clinton og Richard Nixon opplevde det samme.

Førstnevnte opplevde også at enkelte republikanere kom med tilrop mot ham under en av talene han holdt. Sistnevnte er den som har hatt den tvilsomme æren av å ha flest boikottende kongressmedlemmer før Donald Trump. I 1971 skal 12 personer ha latt være å møte opp.

Rekordboikott til tross, presidenten ble mottatt med applaus fra sine egne da han noen få minutter etter klokken 21.00, lokal tid, entret salen.

– Det nye amerikanske øyeblikket

State of the Union-talen brukes av den sittende presidentens til å beskrivelse, for Kongressen og folket, landets tilstand. Typisk bruker presidenten talen, som er en årlig tradisjon (den ble ikke holdt i fjor ettersom det ikke er vanlig å holde en slik tale i innsettelsesåret red.anm.) til å fortelle hva han har oppnådd det siste året, og hva han ønsker å få til det kommende.

Allerede tidlig i talen kom presidenten inn på viktigheten av at det amerikanske folket står sammen. Ikke bare i tragedier, men også i det daglige.

– I kveld ber jeg om at alle setter sine uenigheter til side og at vi søker den felles grunn som trengs for å levere for folket som har valgt oss, sa Trump, som mange kritikere mener selv er med på å skape splittelse i USA .

Som ventet tok det heller ikke lang tid før Trump kom inn på USAs voksende økonomi, og synkende arbeidsledighet. Derimot nevnte han ingenting om at denne kurven har vært stigende i flere år nå, altså også under den forrige presidenten.

Han gjentok også sitt budskap om at hans skattelov vil være til fordel for middelklassen, noe hans politiske motstandere bestrider.

– Dette er det nye amerikanske øyeblikket. Det har aldri vært et bedre tidspunkt å starte å leve ut den amerikanske drømmen på. Så til alle dere som ser på hjemme i kveld - uansett hvor dere har vært, hvor dere kommer fra, dette er deres tid. Dersom du jobber hardt, har tro på deg selv og tror på Amerika, da kan du drømme om hva som helst, du kan bli hva som helst, og sammen kan vi oppnå hva som helst.

Gjentatte ganger ble Trump avbrutt av stående applaus fra sine partifeller, mens demokratene ble sittende.

Gjester

Både presidenten og førstedame Melania Trump, som mot tradisjon reiste til kongressbygningen hver for seg, har spesielt innviterte gjester i salen under talen. Blant disse er et ektepar som forteller at de vil få bedre råd etter Trumps skattelov og etterlatte etter to jenter som ble drept av gjengmedlemmer med bakgrunn fra Sør-Amerika

Også mange av kongressmedlemmene har med seg gjester. Flere demokrater skal ha inviterte såkalte «dreamers», unge mennesker som ble tatt med ulovlig inn i USA av sine foreldre, og nå risikerer å bli kastet ut av landet.

I etterkant av talen skal demokratenes kongressmann Joe Kennedy III komme med det tradisjonelle motsvaret fra opposisjonspartiet.

Han er barnebarnet til tidligere senator og presidentkandidat Robert F. Kennedy og grandnevøen til tidligere president John F. Kennedy.