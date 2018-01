KLAR FOR ANGREP: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil sabotere USAs planer om å danne en egen grensestyrke i Nord-Syria. Bildet er tatt under et politisk møte i Bingol i Øst-Tyrkia 13. januar. Foto: NTB Scanpix

Erdogan: – USA skaper en terrorhær i Syria

Publisert: 16.01.18

ISTANBUL (VG) Tyrkia står på startstreken til sin andre storoffensiv i grenseområdene. Der vil de gå til angrep mot USA-støttede kurdere.

De NATO-allierte Tyrkia og USA kriger indirekte mot hverandre i Nord-Syria . Nå er konflikten i ferd med å spisse seg til:

«Når som helst» vil Tyrkia starte sin lenge varslede offensiv i grensebyene Afrin og Manbij i nordvest- Syria . Den vil vare frem til «den siste gjenværende terrorist» i grenseregionen er død, lover Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan .

De vil komme til å møte motstand: USA skal nemlig trene opp en egen kurdiskdominert styrke på 30.000 soldater som skal vokte grenseområdene.

USA har tilkjennegitt at de har opprettet en terrorhær på vår landegrense. Vi skal tilintetgjøre dem før de har slått rot, sa Erdogan mandag, ifølge Hürriyet Daily News.

USA støtter Tyrkias fiende

Den nye styrken vil i hovedsak bestå av Syrias demokratiske styrker (SDF), der den kurdiske militsen YPG utgjør majoriteten.

Dette er grupper USA og den internasjonale koalisjonen (der Norge er medlem) har støttet med våpen, trening og penger i bakkekampen mot IS, mens de selv har bidratt med angrep fra luften.

Tyrkia er en del av koalisjonen mot IS, men i praksis er samarbeidet umulig:

Tyrkia anser YPG som en ren terrorgruppe i tett samarbeid med Tyrkias interne hovedfiende: Det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet av Tyrkia, så vel som av USA og EU.

Hva det egentlig handler om

Nordøstlige Syria er kontrollert av kurdere, som er en etnisk minoritet i både Syria, Tyrkia, Irak og Iran. Samtlige land frykter kurdernes krav om uavhengighe t, og i Tyrkia er denne konflikten spesielt blodig og problematisk.

Kurderne i Syria har døpt sin de facto stat for «Rojava». Nå som IS er nær sagt beseiret, er det blitt tydelig for enhver at Tyrkias fremste mål i Syria er å ta knekken på kurdisk dominering i frykt for at den vil spre seg over landegrensen.

Den nært forestående intervensjonen blir andre gang Tyrkia går inn militært på bakken i den syriske borgerkrigen, etter at de tok byen Jarablus i august 2016 . Det er allerede blitt rapportert on at Tyrkia har avfyrt artilleri mot Afrin de siste dagene.

Spillet om Syria

Det er ikke bare Tyrkia som hisser seg kraftig opp over USAs planer om å danne en ny styrke. Syria og regimets allierte Russland fordømmer også amerikanernes planer.

Den USA-ledede koalisjonen har begrunnet behovet for en grensehær med at den vil være sentral i å hindre at ekstremistgruppen IS gjenoppstår i Syria. Den samme frykten gjelder Irak: En upublisert FN-analyse viser at fem områder står i fare for å bli okkupert av IS på ny, ifølge Foreign Policy .

USA-Tyrkia-krangelen i Nord-Syria forteller oss noe helt avgjørende:

Selv om kampen mot IS ser sin ende, har kampen om Syrias fremtid så vidt begynt.