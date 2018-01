Oprah Winfrey under søndagens Golden Globe-utdeling. Foto: AP / NTB scanpix

Oprah vurderer ifølge venner å stille som presidentkandidat

NTB

Publisert: 08.01.18 17:02

UTENRIKS 2018-01-08T16:02:29Z

Den 63 år gamle amerikanske TV-stjernen Oprah Winfrey vurderer å stille som presidentkandidat for demokratene i 2020, ifølge flere nære venner.

Flere av Winfreys venner har innstendig oppfordret henne til å stille, sier to av vennene hennes til CNN og legger til at den tidligere TV-dronningen nå aktivt vurderer å gjøre det.

Winfreys talsperson vil ikke kommentere opplysningen.

Ryktene om Winfreys politiske ambisjoner skjøt fart etter søndagens Golden Globe-utdeling i USA, der konferansier Seth Meyers ba henne om å stille som presidentkandidat.

Sterk tale

Meyers slo an tonen og gjorde seksuell trakassering, kvinneundertrykkelse og metoo-kampanjen til tema under den storslåtte prisutdelingen.

Winfrey ble belønnet med Cecil B. DeMille-prisen for sin mangeårige TV-karriere og benyttet takketalen til å hylle metoo-kampanjen

– Til de mannlige nominerte her i kveld: Dette er første gang på tre måneder det ikke er skummelt å høre navnet deres bli lest høyt, sa Meyers. Oprah Winfrey fulgte opp.

– Jeg vil at alle jentene som ser på, skal vite at en ny dag er i emning, sa Winfrey til stående applaus.

Ber henne stille

Hun kritiserte videre «en kultur ødelagt av brutalt mektige menn», der kvinner enten ikke har våget å ta til motmæle eller ikke har blitt hørt.

– Men deres tid er ute! sa TV-dronningen, til stående applaus.

Flere av Winfreys fans, som reagerte med begeistring på talen hennes, slutter helhjertet opp om Meyers oppfordring til Oprah om å kaste seg inn i politikken på Demokratenes side.

– Oprah, min venn. Vær så snill å stille som president, skrev countryartisten Billy Gilman på Twitter.

Politisk engasjert

63 år gamle Winfrey regnes som en av USAs mest innflytelsesrike kjendiser og har lenge hatt et sterkt politisk og sosialt engasjement.

I 2007 markerte hun seg som en sterk støttespiller av Barack Obama, da han kjempet med Hillary Clinton om å bli demokratenes presidentkandidat.

Winfrey avviste samtidig at hun selv hadde planer om å satse på politikken, til tross for at meningsmålinger viste at Obama burde velge henne som sin visepresidentkandidat.

Innflytelsesrik

Winfrey begynte som nyhetsoppleser i 1971, og hun fikk sitt eget talkshow sju år senere. I 1985 var det klart for The Oprah Winfrey Show, som gikk i 25 år og ble vist i 145 land verden over.

I USA ble showet i gjennomsnitt fulgt av over 7 millioner seere og regnes fortsatt som USAs mest populære program gjennom tidene.

TIME har i flere år plassert Winfrey nær toppen på sin liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer.