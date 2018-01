Ahed (16) slo til en israelsk soldat: – Min datter er et symbol for sin generasjon palestinere

VESTBREDDEN (VG) Videoen av 16 år gamle Ahed Tamimi, den palestinske jenta som gikk til angrep på en israelsk soldat, er sett av millioner av mennesker. Nå sitter hun i et israelsk fengsel. På ubestemt tid.

Det er tidlig morgen i Nabi Saleh. Den lille landsbyen nord på den israelsk-okkuperte Vestbredden, er langsomt i ferd med å våkne til liv. Men inne i huset til familien Tamimi er det en hektisk stemning. Telefoner ringer kontinuerlig.

Pappaen til Ahed Tamimi, Bassem (49), tar i mot VG og unnskylder at det er litt kaotisk inne i huset.

– Min bror og jeg holder på å stelle istand frokost. De israelske militære myndighetene har ikke bare arrestert min datter, Ahed, men også min kone Nariman. Derfor er det et salig rot her. Situasjonen er en fryktelig påkjenning for hele familien, men mest for de to som sitter i fengsel, sier palestineren.

Aktivistfamilie

– Jeg har aldri prøvd å påvirke henne i noen som helst politisk retning. Hun slo til den israelske soldaten fordi han befant seg inne på eiendommen vår, og fordi soldaten bare noen timer tidligere hadde skutt Aheds 15 år gamle søskenbarn, Mohammed, i hodet, forklarer faren til jenta som mange palestinere nå oppfatter som et symbol for den yngre generasjonen av palestinere på Vestbredden.

På kjøkkenveggen henger en stor plakat med bilde av datteren. Et vakkert ansikt innrammet av et flommende blondt hår. Dramatikken rundt Ahed startet 15. desember. En kaptein og en sersjant fra IDF, de israelske militære styrkene, tok seg inn på gårdsplassen til Tamimi-familien. Der slo, dyttet og sparket Ahed (16) den israelske soldaten.

– Min datter er et symbol for sin generasjon palestinere. Jeg er stolt over det hun gjorde, sier faren.

Tamimi-familien kjenner godt til forholdene i israelske fengsler. Bassem har tilbrakt lange perioder der, også hans kone, Nariman (43) befinner seg i de israelske arkivene over kjente aktivister. Nariman skal nå, ifølge israelsk presse, være tiltalt for oppvigleri etter at hun skal ha oppfordret palestinere til å bruke vold, hyllet palestinske martyrer på sosiale medier og filmet episoden der datteren slo til den israelske soldaten.

– Situasjonen i dag er mye verre enn da Oslo-prosessen skapte forventninger og håp. Den israelske okkupasjonen tar fra oss landområder, bosettingene inne på palestinsk område og eiendommer, blir flere og større. De fortsetter å ta fra oss jorda vi levde av, vannkilder og oliventrærne, sier faren.

Det er ventet at Ahed kommer til å få en lengre fengselsstraff fordi hun er tiltalt for alvorlige brudd på israelsk lovgivning, blant annet for angrep på sikkerhetstyrkene og for oppvigling.

En ny palestinsk helt

– Aheds situasjon opprører mange. Vi har fått støtteerklæringer fra hele verden. Det er bra, men personlig er jeg mest opptatt av hvordan pappas lille jente har det. Jeg ligger våken om natten og tenker på min henne. Jeg vet at hun fryser, jeg vet at hun er redd, sier faren.

Han og broren, Murad (47) er overhoder i den palestinske familien Tamimi, som nærmest over natten ble kjent langt utenfor Vestbredden da Ahed (16) slo, dyttet og sparket den israelske soldaten.

– Helt siden Ahed var et lite barn har hun stilt spørsmål om hvorfor vi ikke kan ta henne med til ned til Middelhavet for å bade, hvorfor vi ikke dra til et stort varemagasin og shoppe. Hvorfor hun ikke kan få leke med de israelske barna nede i bosettingen bare noen hundre meter fra landsbyen vår.

Broren Murad (47) tar ordet:

– Det som er en menneskerett for andre barn, er ikke det for våre unger. Kun fordi de er palestinere. Vi kan ikke oppdra våre barn til å hate, men de kan ikke fortsette å være gisler under en okkupasjon . Og resten av verden kan ikke tillate at Israel lar bosettingene bli flere, og at de tar fra oss vår jord, våre vannkilder og olivetre som har vært palestinske i århundrer. Dere kan ikke tillate Israel å ta fra oss all verdighet.

