DØD: Kim Wall (30) ble etter flere uker funnet partert Foto: Tom Wall /TT / TT NYHETSBYRÅN

Kim Walls kjæreste: Intervjuet ble avtalt samme dag

Publisert: 25.01.18 13:21

UTENRIKS 2018-01-25T12:21:40Z

Kim Wall og kjæresten skulle flytte til Kina kort tid etter ubåtturen. Noen timer tidligere var de på avskjedsfest.

I et intervju med dansk TV 2 snakker Kim Walls kjæreste for første gang ut om drapssaken som har rystet hele Danmark .

Ifølge den danske kjæresten, som ikke ønsker å stå frem med navn, hadde de to invitert et titalls mennesker til avskjedsfest 10. august i fjor. De to skulle flytte til Kina få dager senere.

Den første gjesten hadde allerede ankommet festen da Peter Madsen (47) plutselig tok kontakt. Madsen skal ha sagt seg villig til å bli med på et intervju Wall lenge hadde forespurt, men med et krav om at intervjuet fant sted samme kveld og at det ble gjennomført i ubåten hans.

Den plutselige henvendelsen fra den danske oppfinneren skal ha kommet etter Wall flere måneder tidligere hadde tatt kontakt på e-post. Madsen skal ha svart på de første e-postene, før han senere sluttet å svare, forteller journalistens kjæreste.

Hele saken: Derfor mener politiet Madsen planla drapet

Det kom derfor som en overraskelse da Madsen igjen ga lyd fra seg denne kvelden.

Ifølge tiltalen mot Madsen, som ble offentliggjort av dansk politi tirsdag , skal ubåtkapteinen ha planlagt drapet før han gikk om bord. Han skal blant annet hatt med seg sag, kniv, spissede skrutrekkere, stropper, strips og rør.

Under den angivelige telefonsamtalen mellom Wall og Madsen på avskjedsfesten, skal Madsen ha bedt henne på en kopp te på hans verksted i København.

Kjæresten takket nei

Samtidig skal Madsen altså ha sagt at han var villig til å la seg intervjue.

Ifølge kjæresten kom Wall tilbake til festen etter telefonsamtalen. Hun ba så kjæresten om råd for å finne ut om hun skulle forlate sin egen fest for å gjennomføre intervjuet, skriver svenske Expressen .

De to ble enige om at hun skulle takke ja, fordi sjansene var gode for å få solgt reportasjen til amerikanske medier. Dessuten anslo de at hun ville være tilbake etter omkring to timer.

Wall skal også ha tilbudt kjæresten å bli med om bord, noe han etter litt frem og tilbake takket nei til, forteller han til den danske TV-kanalen.

De to ble kjærester i 2016 og flyttet sammen i mars 2017, fem måneder før det angivelige drapet. Han forteller at han fremdeles er dypt preget av det som har skjedd.

Virket begeistret

Da Wall og Madsen forlot havnen på kvelden 10. august, satt kjæresten og gjestene på avskjedsfesten på en solfylt gressplen og fulgte med på utseilingen, forteller han.

I løpet av de første timene av turen skal han også ha fått flere tekstmeldinger av henne. Ingen av dem indikerte at hun var redd. Tvert imot skal hun ha vært begeistret for turen, sier han i intervjuet.

Da han ikke lenger fikk kontakt med kjæresten, ble han imidlertid svært urolig. Klokken 1.43 varslet han også politiet, før Sjøforsvaret ble varslet klokken 2.17.

Saken oppdateres!