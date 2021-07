TYST: Milley selv har ikke offisielt bekreftet påstandene som fremkommer i boken «I Alone Can Fix It». Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Ny bok: Toppgeneraler skal ha fryktet militærkupp-ordre fra Trump

Utdrag fra en kommende bok tyder på USAs generalstabssjef Mark Milley fryktet å bli beordret til et militærkupp fra USAs daværende president Donald Trump i januar. – Ikke rart de tenkte det, mener USA-ekspert.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«I Alone Can Fix It» heter boken som er ført i pennen av Washington Post-journalistene Carol Leonnig og Phillip Rucker. Boken kommer neste uke og tar for seg det siste kaotiske året til Trump-administrasjonen, som på mange måter kulminerte med påstander om valgfusk og stormingen av kongressen 6. januar i år.

I boken, som CNN har fått tilgang til fremkommer det en rekke oppsiktsvekkende påstander om hvordan toppgeneral Mark Milley, øverste leder for det amerikanske militæret og en nær rådgiver til presidenten, skal ha uttalt seg i de siste dagene til administrasjonen.

Ifølge boken skal Milley og andre generaler ha utarbeidet en rekke scenarioer for hva som kunne skje i de spente dagene i januar. Ett av disse skal ha vært samlet oppsigelse fra generalstaben dersom Trump beordret militæret til å gå inn for å stoppe den fredelige overgivingen av makt til valgvinner Joe Biden.

– Dette er et Riksdags-øyeblikk, skal toppgeneralen ha sagt om påstandene om valgfusk – med referanse til Riksdagsbrannen i Berlin i 1933.

Den ble brukt som en påskyndelse for avskaffelsen av det demokratiske flerpartisystemet i Tyskland. Milley, som fortsatt er sittende generalstabssjef under Biden-administrasjonen, har ikke kommentert påstandene som fremkommer i boken, skriver CNN.

Trump: – Så latterlig!

Donald Trump kommenterte påstandene i boken – og sitt syn på Milley – i en offisiell uttalelse på sine nettsider torsdag.

– Til tross for massivt valgfusk og irregulariteter under 2020-valget, som vi nå ser spille seg ut i store og viktige stater, truet jeg aldri, eller snakket om, til noen, om et kupp av våre myndigheter. Så latterlig! Beklager å måtte informere deg, men valg er min form for «kupp», og dersom jeg skulle gjort et kupp er en av de siste jeg ville gjort det med general Mark Milley, sier Trump i uttalelsen.

Ifølge boken skal Milley og statssekretær Mike Pompeo ha holdt daglige telefonkonferanser i dagene etter 6. januar. Temaet for møtene skal ha vært å sikre en «Fredelig overgivelse av makt» den 20. januar, skal en kilde ha sagt til forfatterne av boken.

Boken beskriver også et privat møte mellom de to hjemme hos Willey som skal ha funnet sted flere uker før valget i november 2020 hvor Pompeo skal ha uttalt følgende ifølge en kilder som kjenner til samtalen:

– Du vet de gale er i ferd med å ta over.

Ifølge forfatterne av boken skal Pompeo nekte for å ha sagt dette og presisert at dette ikke representerer hans syn.

DAGLIG: Ifølge boken skal statssekretær Mike Pompeo og general Mark Milley ha avholdt daglige telefonkonferanser i dagene stormingen av kongressen. Foto: TAMI CHAPPELL / AFP

– Ikke rart de tenker det

Høyskolelektor og USA-ekspert Ketil Raknes mener det er sannsynlig at det er hold i påstandene i boken.

– Generelt kan du si at i bøker som gis ut av større forlag i USA så blir ting sjekket, men det er klart at du vil aldri få Mark Milley til å bekrefte at han har sagt dette eller ikke. Spørsmålet er om hva som blir sagt ordrett, det kan vi aldri få vite om ikke personen går ut og bekrefter.

Raknes synes ikke det er overraskende at amerikanske toppgeneraler kan ha fryktet et kupp.

– Det er ikke rart de tenkte det når Trump fasiliterte et dødelig angrep på kongressen, som han fortsatt mener var en god idé.

15. februar i år ble Donald Trump frikjent i sin andre riksrettssak i det amerikanske senatet. Han var tiltalt for å ha oppildnet til opprør mot myndighetene etter stormingen av kongressbygningen 6. januar.

– At Trump ønsket å bruke alle tilgjengelige midler for å omgjøre et valg han tapte, vet vi jo, sier han, og legger til:

– Det er jo en logisk konsekvens av politikken til Det republikanske partiet og Trump.

BRYTNINGSTID: Høyskolelektor Ketil Raknes mener USA står foran en brytningstid, uavhengig av Donald Trump eller ikke.

Høyskolelektoren trekker frem innstramming av valglover og påstander om velgerfusk som et gjennomgående trekk i republikansk politikk. Han mener USA står foran en brytningstid, uavhengig av Donald Trump.

– Amerikansk demokrati er nå under en slags konstant beleiring av Det republikanske partiet. Hvor den historien ender er det ingen som vet, men alt tyder på at det kommer til å gå dårlig. Det som kommer etter Trump kommer til å bli like ille eller verre.