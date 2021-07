ENORME ØDELEGGELSER: Styrken på ekstremværet som rammet Tyskland overrasket selv klimaforskerne. Foto: RHEIN-ERFT-KREIS HANDOUT / RHEIN-ERFT-KREIS

Klimaforsker om storflommen i Mellom-Europa: − Har overrasket meg

Ekstremværet i Europa den siste tiden viser noe av det verste klimaforskerne kunne forestilt seg.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

Minst 200 er døde som følge av ekstremværet som har herjet i Mellom-Europa.

I det sørvestlige Tyskland har hus kollapset, biler har skylt gjennom gatene og sykehus har slitt med å håndtere pågangen av døde og skadede.

Også Tysklands naboland er hardt rammet. I Belgia er enkelte områder blitt beskrevet som katastrofeområder lignende tsunamien i Indiahavet i 2004.

Klimaeksperter har lenge ropt varsko om at vi må forberede oss på mer ekstremvær som følge av klimaendringene.

Likevel har både omfanget og konsekvensene av flommen i Mellom-Europa overrasket mange klimaforskere, forteller Øivind Bergh ved Havforskningsinstituttet.

– Det vi har observert ligger på mange måter i den verste enden av det vi kunne kunne forestilt oss, sier han til VG.

Ekstremvær 2021 Canada og nordvestre deler av USA ble tidligere i sommer rammet av en dødelig hetebølge som omtales som en tusenårsbølge. Flere steder nådde temperaturen opp mot 50 grader, noe som er hele 15 til 20 grader over normalen.

Vestre deler av USA er inne i en langvarig periode med ekstremtørke som rammer vannreserver, jordbruket og lokalbefolkningen hardt. I de samme områdene brenner det nå enorme skogbranner.

Skogbranner herjer også nord i Russland, samtidig som blant annet Moskva har meldt om rekordtemperaturer.

Kraftige flommer har rammet både Kina, Brasil og Japan i 2021, samtidig som andre områder har meldt om hetebølger og ekstremtørke. I Kina blir uværet de nå opplever beskrevet som et tusenårsregn. Vis mer

Del av et større bilde

Dette inntrykket deles av Bjørn Samset ved forskningssenteret Cicero.

– Jeg var forberedt på at nyhetsbildet også i år ville være preget av flere store ekstremværhendelser. Likevel har detaljer rundt flommen i Tyskland overrasket meg, sier han til VG.

Storflommen tegner seg inn i en rekke ekstremværhendelser i senere tid. Særlig den ekstreme hetebølgen i Canada tidligere i sommer gir ifølge Samset stor grunn til bekymring.

– Foreløpige beregninger viser at hetebølgen i Canada hadde vært hele 150 ganger mindre sannsynlig uten klimaendringer. Selv innenfor dagens klima var denne hendelsen ganske usannsynlig, sier Samset.

AVKJØLING: Canada målte flere steder temperaturer opp mot 50 grader. Foto: ROBYN BECK / AFP

For tidlig å si om klimamodellene må justeres

Selv om vi lenge har visst at menneskelige utslipp fører til et varmere og mer ekstremt klima, er mye fortsatt usikkert med tanke på hvordan og hvor fort kloden varmes.

Klimaforskere har derfor utarbeidet ulike klimamodeller for fremtiden som viser hvordan verden vil kunne påvirkes av ulike mengder menneskelige utslipp.

Disse modellene ser ifølge Samset generelt ut til å stemme overens med det vi har opplevd til nå.

– Samtidig er ekstremvær svært vanskelig å modellere, spesielt med tanke på nøyaktig hvor det vil ramme og hvor hardt.

Samset sier det er for tidlig å si noe om hvorvidt nylige ekstremværhendelser tyder på at klimamodellene må justeres eller at man beveger seg mer i retning av et av «worst case»-scenarioene.

BEKYMRET: Selv innenfor dagens klima var hetebølgen i Canada ganske usannsynlig. Det er likevel for tidlig å si noe om hvorvidt klimamodellene må justeres, sier Samset. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Fortsatt opp til oss

Uansett er vi nødt til å forberede oss på at været framover vil bli mer ekstremt, presiserer Samset.

Det er stor usikkerhet rundt hvordan mer ekstremvær vil påvirke livene våre. Dette vil avhenge både av hvor god beredskap vi har og hvor sårbar sentral infrastruktur er i møte med ekstreme hendelser.

– Mye av infrastrukturen vår er tilpasset et annet klima enn det vi har nå. Vi må rett og slett brette opp ermene og gjøre det vi kan for å tilpasse oss, sier Samset.

Han sier at den største x-faktoren verken er klimamodellene eller beredskapen, men den totale mengden menneskelige utslipp fremover.

– Det er fortsatt opp til oss hvor hardt vi blir rammet av klimaendringene. Og selv om det blir krevende er det egentlig positivt nytt.