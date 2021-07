KJEMPER MO TALIBAN: Afghanske sikkerhetsstyrker er avbildet mens de holder vakt under en operasjon mot Taliban 12. juli. Bildet er ikke knyttet til saken som omtales. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Taliban drepte 22 afghanske spesialsoldater som hadde overgitt seg

Flere videoer viser at afghanske soldater som overga seg og strakk armene i været etter at de gikk tom for ammunisjon i kamp mot Taliban, ble likvidert.

Av Andrea Rognstrand

Likvideringene skjedde 16. juni i Dawlat Abad-distriktet i Faryab-provinsen, melder CNN, som har snakket med fem øyevitner til hendelsen.

Røde Kors bekrefter at de har hentet likene av 22 soldater.

En video viser soldater med militær utrustning gående mot bevæpnede menn. Flere av dem strekker armene i været som et tegn på at de overgir seg. CNN melder at de var tomme for ammunisjon etter en to timer lang skuddveksling.

I videoen høres skudd. Bildet rister og blir uklart. Etter skuddene opphører, filmes blodige og livløse kropper på bakken.

Ifølge kringkasteren høres stemmer som bønnfaller Taliban om å ikke skyte. En av de tilstedeværende spør hvordan de kan drepe andre afghanere.

Til slutt høres det ifølge CNN stemmer som oppfordrer til å ta utstyr av likene til de afghanske soldatene.

De afghanske spesialsoldatene teller nærmere 11.000, og er ofte bedre trent og utrustet enn andre afghanske soldater.

Benekter opplysninger

Taliban på sin side hevder overfor CNN at videoene som viser likvideringene er falske og at det er propaganda fra regjeringen for å hindre at folk overgir seg.

I en video hevder gruppen at spesialsoldatene var tatt til fange, avvæpnet og satt i håndjern.

Taliban opplyser til CNN at de holder 24 spesialsoldater fanget, men har ikke frembrakt noe bevis for at de lever.

Det afghanske forsvarsdepartementet benekter opplysningene fra Taliban om at de er i live og holdes fanget. Departementet fremholder at de er drept.

– Krigsforbrytelse

Amnesty kaller hendelsen en krigsforbrytelse.

– Dette bevismaterialet tyder på at Talibans påstander om at de har endret sin fremferd er basert på løgn og det svekker totalt deres påstander om at de kommer til å respektere menneskerettigheter i fredsprosessen, sier Samira Hamidi i Amnesty International i Sør-Asia.

USA og mange Nato-land er i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan etter nærmere 20 år i landet. Taliban har den siste tiden tatt over flere og flere områder i Afghanistan.

Ifølge nettstedet Long War Journal som overvåker territoriell kontroll i Afghanistan, kontrollerer Taliban 212 distrikter, regjeringen 76 distrikter, mens 119 distrikter ikke er under tydelig kontroll av noen parter.

Flere og flere flykter fra landet og andre aktører trekker seg ut.

Tirsdag ba Frankrike sine statsborgere om å forlate landet av sikkerhetsgrunner. Det er satt opp et spesialfly fra Kabul 17. juli for at franskmenn kan vende hjem. Ambassaden opplyser at de ikke vil være i stand til å bistå statsborgere som ikke benytter seg av flyet, skriver NTB.