FLYKTER: Afghanske flyktninger på grensen mellom Iran og Tyrkia etter å ha flyktet fra Afghanistan. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Bølge av afghanske flyktninger når Tyrkia: − Det er allerede en flyktningkrise

BEIRUT (VG) De siste norske kampsoldatene har trukket seg ut, og Taliban tar over stadig større områder i Afghanistan. Kampene som nå raser, tvinger afghanere på flukt.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene og ukene har tusenvis av afghanere flyktet fra sitt hjemland, gjennom Iran og til Tyrkia.

– Situasjonen nå er dessverre veldig vanskelig. Afghanistan går gjennom den verste tiden landet har vært i, og Taliban tar stadig mer territorium. Det får tusenvis av familier til å flykte.

På en sprakende telefonlinje fra Kabul forteller Abdul Ghafoor at det er blitt enda verre i Afghanistan den siste tiden.

Han driver en organisasjon som hjelper tvangsreturnerte migranter, mange av dem fra landets utsatte minoriteter.

– Familien min presser meg til å forlate landet, men jeg føler jeg har et stort ansvar og må bli her og være en stemme for dem som er blitt returnert, forteller Ghafoor.

Ifølge nettstedet Long War Journal kontrollerer Taliban 212 distrikter, regjeringen 76 distrikter, mens 119 distrikter ikke er under tydelig kontroll av noen parter.

For mange er situasjonen blitt så ille at stadig flere velger å forlate fødelandet. Dette merker blant andre Tyrkia.

PÅ FLUKT: En gruppe afghanere og pakistanere hviler under en bro nær Van i Tyrkia. De som tar seg illegalt inn til Tyrkia, må ofte vente lenge på å bli plukket opp av menneskesmuglere før de fraktes videre. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Flykter fra krig

I løpet av de siste årene er Tyrkia blitt en viktig gjennomfartsåre for mennesker som flykter fra krig.

Det estimeres at 200.000 afghanere nå bor i Tyrkia, i tillegg til omkring 3,6 millioner syriske flyktninger.

Etter hvert som sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er blitt mye verre de siste månedene, etter USAs og NATOs uttrekning av militære styrker, mener flere forskere at flyktningstrømmen er økende.

Mellom 500 og 1000 afghanere krysser nå illegalt inn til Tyrkia hver dag, ifølge tyrkiske medier.

Nylig var nyhetsbyrået EPA i byen Van, øst i Tyrkia, og observerte hvordan afghanske flyktninger ventet på å komme seg videre på sin ferd mot en bedre fremtid.

PÅ FLUKT: Prisen for å bli smuglet inn i landet er på mellom 600 og 1000 dollar, ifølge nyhetsbyrået EPA. Her hviler de før neste etappe. Foto: SEDAT SUNA / EPA

– Jeg kom til Tyrkia for å redde livet mitt, fortalte Nisar Ahmad til avisen Radio Free Europe.

Ahmad forteller at han tok seg ulovlig til Tyrkia fordi det var vanskelig å få de nødvendige papirene i forkant. Han sier at alle ønsker å komme seg til Europa, men at det er vanskelig på grunn av stengte grenser.

Mange land i Europa praktiserer nå en streng flyktningpolitikk etter migrasjonskrisen i 2015.

– I disse dager, på grunn av USAs uttrekning i Afghanistan, planlegger alle sin egen exitstrategi. Mange velger da Tyrkia som en mellomstasjon, forteller Ahmad.

Til den samme avisen forteller Ali Hekmat, som jobber for en tyrkisk hjelpeorganisasjon for afghanere, at de forventer flere flyktninger inn til Tyrkia.

– Afghanere vil bare ha et trygt liv, uten usikkerhet, fattigdom og arbeidsledighet. Nå som Taliban har fått mer kontroll, er vi forberedt på en ny bølge av flyktninger som ankommer Tyrkia, sier han.

KRIGER: En anti-Taliban-milits avfyrer et maskingevær mot en Taliban-posisjon i Helmand-provinsen. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Humanitær krise

På en pressekonferanse tirsdag meddelte FNs høykommissær for flyktninger at 270.000 afghanere er blitt internt fordrevet siden januar.

– Afghanistan er på kanten av nok en humanitær krise. Dette kan avverges, og det burde avverges, sa Babar Baloch, talspersonen for FN på pressekonferansen.

Han pekte videre på at fredsforhandlingene som pågår i Doha og Moskva, er nødt til å føre frem.

– Hvis fredsforhandlingene feiler, samt at volden ikke dempes, vil det kunne føre til en ytterligere intern fordrivelse i Afghanistan, i tillegg til land utenfor.

FORDREVET: Denne familien har flyktet fra volden, og har nå søkt tilflukt i byen Qala-i-Naw i Herat. Foto: HOSHANG HASHIMI / AFP

– Skaper kaos

I Kabul forteller Abdul Ghafoor i migrantorganisasjonen at han hver dag hører at Taliban har kjempet til seg nye provinser i landet.

– Det er store byer som er under angrep nå, og dette skaper mye kaos blant befolkningen. Folk er redde for at Taliban skal ta over, og de strenge lovene som følger. Dette har allerede skapt en flyktningkrise, mener han.

Taliban er en islamsk fundamentalistisk bevegelse, med en bokstavtro tolkning av koranen. De praktiserer også en streng sharia-lovgivning.

Han forteller at han og vennene hans alltid har snakket om sikkerhetssituasjonen i Kabul og Afghanistan, men at det den siste tiden er blitt mye, mye verre.

– Landet er ikke trygt for noen akkurat nå. Alle de jeg snakker med, snakker bare om hvor de skal flykte.

