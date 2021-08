UKONTROLLERT: Røyk strømmer opp fra branner nær hus i Afidnes i Hellas. Foto: ALEXANDER BELTES / ANA-MPA

Brannene i Hellas: 32 landsbyer og lokalsamfunn er evakuert

De siste dagene har det vært hetebølge i store deler av Hellas med oppimot 45 grader. Det har ført til store branner i landet.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Til nå er 32 landsbyer og lokalsamfunn evakuert og 300 brannmenn er satt inn i arbeidet med å slukke brannene, melder nyhetsnettstedet Ekathimerini.

Det skal være 56 branner rundt om landet på grunn av en hetebølge, skriver nyhetsbyrået AP.

Hetebølgen som herjer i landet, har kommet fra Afrika og har dominert det sentrale og østlige Middelhavet, Italia, Balkan, Kypros og Tyrkia og hele Hellas.

Ministeren for samfunnssikkerhet i Hellas sier på en pressekonferanse fredag ettermiddag at de jobber med å kontrollere brannene, men at de per nå skal ha spredd seg til begge sider av veien inn til Lamia og at hus i området er truet.

– Brannen har gått over til Marathon Lake og er veldig varm, sa Nikos Hardalias på en pressekonferanse.

Innsjøen ligger 45 kilometer fra hovedstaden Athens, og serverer hovedstaden med drikkevann.

FELLES INNSATS: Brannmenn og lokale frivillige bærer slanger mens de kjemper for å slukke et brann i Oren, i ferieområdet Mugla. Foto: SERDAR GURBUZ / AFP

Evakuert med båter

– Vi gjør alle mulige anstrengelser, la han til og advarte om at vinden i Attica forventes å øke opp til 6 Beaufort i løpet av de neste timene, noe som utgjør en enda større fare.

Beaufort er en skala som brukes til å måle vindstyrke. 6 Beaufort betyr at det er liten kulling og 10,8–13,8 meter i sekundet.

AP melder at myndighetene har satt i gang en stor evakuering av hundrevis av innbyggere i området Evvia, med alle båter de har tilgjengelig.

Flere brannmannskaper skal være tilkalt for å bistå i arbeidet.

Hetebølgen som nå herjer i landet er ikke den første. Også juni ble landet rammet av en hetebølge, men den var langt fra like alvorlig som den som har vært nå.

– Det var også noen skogbranner i juni grunnet den høye temperaturen. Men forskjellen på hetebølgen som kommer nå er at den vil være både høyere og vil vare mye lenger enn før. Det er alvorlig, sa meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG i slutten av juli år.