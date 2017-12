Kina lover dassrevolusjon

Kinas president, Xi Jinping, ønsker å bedre toalettstandarden i landet for å gjøre det til et mer populært reisemål for turister.

Kina har lenge vært beryktet for sine illeluktende og uhygieniske toaletter. Dette vil presidenten gjøre noe med. Siden 2015 har Kina åpnet om lag 68.000 nye og bedre toaletter i turistområder rundt i landet, i det som blir kalt for toalettrevolusjonen, skriver den amerikanske nyhetskanalen CNN på sine nettsider.

Ifølge kanalen har president Xi Jinping uttalt at rene toaletter er hjørnesteinen i et sivilisert samfunn, og at en oppgradering vil øke turisme i landet, samt folkets generelle hygiene. Etter en rekke inspeksjonsbesøk i private hjem, skal han ha bestemt seg for å doble innsatsen til toalettkampanjen.

CNN har vært i kontakt med grunnleggeren av Verdens toalettorganisasjon (WTO), Jack Sim, som sier at toalettsituasjonen i Kina kan ødelegge for turismen i landet på lang sikt.

– Kina er et vakkert land med nydelige naturlandskaper, kultur og en lang historie, men de forferdelige toalettilstandene skremmer utenlandske gjester, sier Sim, som også er kjent som «Herr toalett», til kanalen.

WTOs prosjektleder for Kina, Bai Lin, understreker at det for Kinas del ikke nødvendigvis skyldes økonomiske problemer.

– Vi besøkte hjem som hadde klimaanlegg, vaskemaskiner, motorsykler, mobiltelefoner og store TV-skjermer, men stinkende tørre toaletter uten spylefunksjon. I mange tilfeller er det snakk om et problem med holdninger snarere enn penger, sier han til CNN.