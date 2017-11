Terrorsiktet kom til retten i rullestol: Ba om IS-flagg på sykehuset

Påtalemyndigheten mener Sayfullo Saipov (29) bevisst valgte ut halloween som dato for angrepet, for å ramme så mange mennesker som mulig.

Onsdag ble han fremstilt for retten etter angrepet som kostet åtte mennesker livet da fotgjengere og syklister ble kjørt ned i et sykkelfelt sør på Manhattan i New York tirsdag ettermiddag. Saipov ble skutt av politiet før han ble pågrepet, og ankom rettslokalet i rullestol, melder AP.

Inspirert av IS



Usbekeren er siktet for terrorisme, og risikerer dødsstraff dersom han blir funnet skyldig. Saipovs advokater har så langt ikke kommentert de alvorlige anklagene.

Politimann hylles: Ryan er helten som stoppet New York-terroristen

BLE SKUTT: En rettstegning viser Sayfullo Saipov i rullestol da han møtte i retten onsdag. Foto: Jane Rosenberg , Reuters

29-åringen ble tidligere på dagen avhørt på sykehuset. Her skal han blant annet ha forklart at han valgte halloween fordi han visste at det ville være mange mennesker ute i gatene. De siste ukene skal han ha søkt etter informasjon om den tradisjonelle feiringen i New York.

Ifølge påtalemyndigheten leide han en bil 22. oktober for å «øve seg på å svinge».

Israel filmet på sykkelstien: – Det var et grusomt syn

Politiet bekreftet onsdag at Saipov virker å ha erklært sin støtte til IS. Blant annet fant de en håndskreven lapp på arabisk som skal støtte opp under dette. Politiet sier også at han har fulgt IS' «oppskrift» på hvordan gjennomføre denne typen angrep.

– Det fremstår som at han har forberedt seg i ukevis, sier visepolitimester John Miller.

Saipov skal ha innrømmet i avhør at han ble inspirert av å se videoer fra terrororganisasjonen IS, og at planleggingen av angrepet startet allerede for ett år siden. Påtalemyndigheten har beslaglagt 90 videoer og 3800 bilder fra hans to mobiltelefoner, blant annet av IS-fanger som blir halshugget.

New Yorks guvernør etter terroren: Trumps twittermeldinger hjelper ikke

Han skal også ha vurdert å dekorere angrepsbilen med et IS-flagg, men slo det fra seg, fordi han ikke ønsket å tiltrekke seg oppmerksomhet før han kunne gjennomføre sin dødelige ferd. Ifølge siktelsen skal Saipov også ha bedt om å få henge IS-flagget på rommet sitt på sykehuset.

Ifølge rettsdokumentene skal han fra sykehussengen også ha fortalt at han «følte seg bra» med tanke på hva han hadde gjort.

Ann-Laure (31) drept på New York-ferie: – Tapet er uutholdelig

Terrorsiktelse



Terrorsiktelsen mot 29 år gamle Sayfullo Saipov, som innvandret fra Usbekistan, omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, heter det i papirene som påtalemyndigheten kunngjorde onsdag ettermiddag.

Samtidig som siktelsen ble kjent onsdag, opplyste FBI at en 32 år gammel usbeker som politiet ønsker avhørt, er etterlyst i samme sak. Kort tid etter varslet FBI at det «ikke lenger» leter etter en person nummer to.