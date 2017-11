Stortingsrepresentant tok Uber med mannen bak New York-terror

I sommer satt stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) og familien på med Uber-sjåføren Sayfullo Saipov i New York. Tirsdag kjørte han ned og drepte åtte.

– Det er veldig ekkelt å tenke på at han hadde planlagt å ta liv parallelt med at vi satt på med ham i Uberen, sier Lyngedal til Fremover.

29 år gamle Saipov har sagt til politiet at han handlet på vegne av IS og at han «følte seg bra» etter angrepet. Han har også sagt at terrorangrepet var planlagt i et år.

– Jeg begynte å tenke om det kunne være ham da jeg hørte på nyhetene at han var 29 år, kjørte lastebil og var fra Usbekistan. Så jeg fant fram kvitteringen fra turen til flyplassen og der sto navnet Saipov, forteller Lyngedals ektemann, Hans Ola Pedersen.

Han forteller om en episode under kjøreturen til flyplassen, da sjåføren stoppet på motorveien og gikk ut for kjefte på noen menn i bilen bak.

– Han spurte meg om han skulle banke dem, om det var viktig for oss at han slo dem ned. Men jeg sa til ham at det var ikke viktig for oss og ba ham om å kjøre oss til flyplassen, sier Pedersen til Fremover.

– At han gikk ut midt på motorveien er jo livsfarlig, og at han reagerte slik tyder på at han ikke var helt stabil.

Åtte personer ble drept og elleve såret da Saipov kjørte bilen sin inn i et sykkelfelt ved Hudson River i New York på halloween.