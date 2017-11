Slik ble New York-terroristen radikalisert

Tidligere bekjente av Sayfullo Saipov (29) forteller om en ung mann som slet med å tilpasse seg livet i USA, og som viste et hissig temperament.

Storavisen The New York Times bretter torsdag ut historien om Sayfullo Saipov fra han var en ung økonomistudent i hjemlandet Usbekistan, til han tirsdag kjørte en pickup ned langs en sykkelvei ved Hudson-elven i New York og drepte åtte mennesker.

Politimann hylles: Ryan er helten som stoppet New York-terroristen

Saipov ble onsdag fremstilt for retten, siktet for terrorisme. Han ankom rettslokalet i rullestol, etter å han blitt skutt av politiet i forbindelse med pågripelsen. Hans forsvarer, advokat Joon Kim, bekreftet i rettsmøtet at Saipov gjennomførte angrepet til støtte for terrororganisasjonen IS.

I avhør skal han ha forklart at han bevisst valgte halloween fordi han visste det ville være mange mennesker i gatene. Ifølge CNN viser rettsdokumentene at Saipov planla å fortsette angrepet ved å overfalle folk på Brooklyn Bridge, som er et av millionbyens viktigste turistmål.

– Saipov ønsket å drepe så mange mennesker som mulig, heter det i dokumentene.

Vant lotteri



Sayfullo Saipov forlot hjembyen Tashkent, hovedstaden i Usbekistan i 2010, etter å ha vunnet et lotteri som ga han permanent oppholdstillatelse i USA. Han landet på Kennedy-flyplassen i New York og flyttet inn hos en venn av faren i en forstad til Cincinnati.

BLE SKUTT: En rettstegning viser Sayfullo Saipov i rullestol da han møtte i retten onsdag. Foto: Jane Rosenberg, Reuters

22-åringen hadde studert ved et av de største universitetene i hjemlandet, og drømte om en karriere i hotellbransjen, men uten kontakter og dårlige språkkunnskaper slet han med å finne arbeid. Til slutt fikk han jobb som lastebilsjåfør i Ohio. I mellomtiden hadde han truffet en kvinne fra hjemlandet. De giftet seg i 2013, og paret fikk etter hvert tre barn.

Foreløpig var det få tegn til ekstreme synspunkter. Han likte å kle seg i dyre, vestlige klær, bannet mye og kom stadig for sent til den tradisjonelle fredagsbønnen i moskeen. Han viste heller ikke noe mer enn overfladisk kunnskap om Koranen, forteller folk som kjente ham til New York Times.

Han kjente New York-terroristen: – Forstår hvorfor han gjorde det

Lot skjegget gro



Men gradvis begynte han å forandre seg.

– Han ble kranglete, og noen ganger direkte aggressiv. Samtidig begynte han å la skjegget gro, forteller Mirrakhmat Muminov som jobbet sammen med Saipov.

Muminov beskriver den tidligere kollegaen som en mann med «indre demoner».

– Jeg tenkte flere ganger at han ville havne i fengsel for å ha banket opp noen, erindrer Muminov.

Israel filmet på sykkelstien: – Det var et grusomt syn

I slutten av 2015 flyttet Saipov til Florida, men han slet fortsatt med å finne fast arbeid. Imamen Abdul var blant dem som merket seg den unge mannen med det hissige temperamentet. Men til tross for en tilsynelatende besettelse for islamistiske symboler, tok han aldri til orde for bruk av vold.

Ann-Laure (31) drept på New York-ferie: – Tapet er uutholdelig

Med unntak av noen fartsbøter, og brudd på sjåførenes hvilebestemmelser, havnet han aldri i alvorlig trøbbel med politiet.

Våren 2016 flyttet han og hans gravide kone til New York for å komme nærmere konas familie. Saipov fikk jobb i transportselskapet Uber, men overfor venner og bekjente ga han uttrykk for at han kjedet seg, og at han planla å flytte tilbake til Usbekistan.

Noen få måneder senere begynte han, ifølge sin egen politiforklaring, planleggingen av det dødelige terrorangrepet.