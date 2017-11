Ryan er helten som stoppet New York-terroristen

WASHINGTON, D.C. (VG) Han var ute på et rutineoppdrag på Manhattan, men politibetjenten endte opp med å stoppe en terrorist fra å potensielt ta livet av flere enn åtte personer.

– Det han gjorde var utrolig. Det gir folk så mye tiltro til, og takknemlighet for, våre politistyrker, sa New Yorks ordfører, Bill de Blasio, på en pressekonferanse onsdag formiddag, amerikansk tid.

Også guvernør i delstaten New York, Andrew Coumo, kaller politibetjenten en helt.

– Han viste hvor modige våre politistyrker er. Vi applauderer og gratulerer ham, sier Coumo.

De snakket om Ryan Nash (28), som har jobbet som politi i New York i over fem år. I løpet av den tiden har han rukket å gjøre 50 arrestasjoner, men i går kom det som trolig for resten av hans liv vil fremstå som den mest dramatiske dagen i hans karriere.

Ifølge New York Post var Nash, som bor på Long Island utenfor New York by, ute på et rutineoppdrag der han skulle lokalisere en mentalt forstyrret person. Det oppdraget tok en brå vending.

Skutt i magen



For samtidig raste Sayfullo Saipov nedover West Houston Street på Manhattan med en stor pickup-truck.

På veien meide han ned en rekke syklister og fotgjengere. Da han til slutt krasjet inn i en skolebuss ved Chambers Street, bare få kvartaler fra der to fly dundret inn i World Trade Center 11. september 2001, lå seks personer igjen livløse. To flere døde på sykehus senere. 12 var skadet.

Terroristen hoppet ut av bilen mens han ifølge politiet skal ha ropt «Allahu Akbar», arabisk for «Gud er stor». I hendene hadde han et lekevåpen og et paintball-gevær. Kort tid etter ble han skutt.

– En uniformert politibetjent konfronterte gjerningspersonen og skjøt ham i magen, har New Yorks politimester James O’Neill opplyst.

Den uniformerte politimannen var altså Ryan Nash.

Kan ha reddet liv



Hans innsats kan potensielt har reddet flere liv fra å ha gått tapt.

– Det er alltid en fare for at en gjerningsperson har våpen eller en bombe på seg, som kan ta flere liv. Ryans handlinger stoppet denne faren umiddelbart, sier ordfører de Blasio, som omtaler Nash som en ydmyk mann.

Det faktum at politibetjenten, som selv ble tatt med til sykehus etter hendelsen for ringelyd i øret, uskadeliggjorde terroristen, men ikke drepte ham, gjør også at man nå kan få vite mer om bakgrunnen for angrepet.

Handlet han alene? Gjorde han det på oppdrag fra IS? Var han inspirert av dem, eller andre? Hvem flere kan ha visst?

Disse og andre spørsmål er det nå større sjanse for å få svar på. Allerede har politiet ha gjennomført samtaler med gjerningsmannen på sykehuset han i går ble operert på. De ønsker foreløpig ikke å si noe om hva han har sagt, men CNN sier de har kilder på at han skal ha hatt tilknytning til en person som har vært på FBI sin radar.

Tre kritisk skadet



Av de åtte drepte var fem fra Argentina. De var i New York for å feire at det var 30 år siden de gikk på skole i byen. En av de drepte var fra Tyskland og to var amerikanere. Av de 12 som ble skadet er tre av dem i kritisk, men stabil tilstand, opplyser politiet på pressekonferansen. Til sammen ni personer er fremdeles på sykehus.

Det blir det også opplyst at New York Marathon kommer til å gå som planlagt kommende helg, men man kommer til å sette inn ekstra politistyrker både der og andre steder det samles mye folk.

Politiet gjentar onsdag at Saipov virker å ha erklært sin støtte til IS. Blant annet fant de en håndskreven lapp på arabisk som skal støtte opp under dette. Politiet sier også at han har fulgt IS' «oppskrift» på hvordan gjennomføre denne typen angrep.

– Det fremstår som at han har forberedt seg i ukesvis, sier visepolitimester John Miller.