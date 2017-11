New Yorks guvernør etter terroren: Trumps twittermeldinger hjelper ikke

WASHINGTON, D.C. (VG) Andrew Coumo sier han ikke er skuffet over at Donald Trump ikke har ringt ham i forbindelse med terrorangrepet på New York, men han er skuffet over at presidenten gjør politikk ut av angrepet.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Trump sine twittermeldinger var ikke til hjelp. De var heller ikke nøyaktige. Det var tverrpolitisk enighet om det forslaget, sier New York-guvernør Andrew Coumo på en pressekonferanse onsdag, om terrorangrepet som i går tok livet av åtte personer i New York.

Han viser til at president Donald Trump tidligere på dagen tvitret at «Terroristen kom inn i landet vårt gjennom det som kalles «Diversity Visa Lottery Program»», og antydet videre at dette var demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumers ansvar, fordi Schumer var blant dem som stod bak forslaget om et «visa-lotteri»-program.

Coumo viser til at politikere fra begge parti stemte for dette programmet.

– Det gjør meg ingenting at Trump ikke har ringt meg etter angrepet, men det skuffer meg at han gjør politikk av dette. Twittermeldingene er anklagende. Nå er det viktig at alle står samlet i stedet for å fordele skyld og fremme splittelse.

Coumo har også påpekt at gjerningsmannen ble radikalisert etter at han kom til USA.

Twitterkrangel



Trump sier uansett at han ønsker å fjerne lotteriprogrammet.

Senator Chuck Schumer svarte følgende på sin Twitter-konto:

Senatoren viser her til at presidenten i forbindelse med masseskytingen i Las Vegas tidligere i høst kjeftet på Demokratene fordi han mente de politiserte tragedien da de ønsket å debattere våpenpolitikk i dagene etter.

I en rekke twittermeldinger går Schumer også kraftig til angrep på Donald Trump for å forsøke å splitte landet i stedet for å samle det. Han viser til hvordan den forrige republikanske presidenten, George W. Bush håndterte 11. september-angrepet mot New York.

Schumer ber også presidenten om å annullere kutt han ifølge senatoren har foreslått i anti-terror-støtte.

50.000 årlig



Immigrasjonsmyndighetene, som ligger under Homeland Security, beskriver på sine nettsider hva dette lotteri-programmet er. De opplyser at opptil 50.000 innvandrings-visum hvert år blir delt ut til personer fra land som normalt sett har lite innvandring til USA.

Hvem som får disse visumene, blir valgt tilfeldig blant alle som søker. De får da et «green card» til USA, altså oppholdstillatelse.

Trump kunngjør at terroristen kom gjennom dette programmet selv om utenriksdepartementet ifølge CBS har opplyst at visum-informasjon etter amerikansk lov er taushetsbelagt.