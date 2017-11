Han kjente New York-terroristen: – Forstår hvorfor han gjorde det

PATERSON, NEW JERSEY (VG) Abu Mohammed (46) er ikke redd for å si at han har møtt New York-terroristen Sayfullo Saipov (29) mange ganger.

– Jeg synes ikke man skal være redd for å si at man kjenner en person selv om han har utført en grusom handling. Jeg har møtt ham masse i moskeen. Han kalte meg bror, jeg kalte ham bror, og han hadde alltid et smil på lur, sier Abu Mohammed.

VG møter ham i Paterson, New Jersey, en liten times biltur unna Manhattan hvor Saipov tok åtte uskyldige menneskeliv i et sykkelfelt ved Hudson River et døgn tidligere.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

I denne moskeen gikk den utpekte drapsmannen jevnlig for å be. Den ligger bare 100 meter unna huset han bodde i med kone og barn i Genessee Avenue, en del av Paterson hvor majoriteten av befolkningen er muslimsk.

– Jeg unnskylder ikke det han gjorde. Men jeg forstår hvorfor han gjorde det - og andre gjør det. De ser at USA har drept muslimer i alle år. USA og NATO er enda mer skyldige.

– Det er sterke ord?

– Terrorister skaper terrorister. Hvis USA bomber muslimske land, så vil muslimene komme hit og bombe oss, sier Abu Mohammed.

Flere ganger i intervjuet understreker han at han er en fredens mann og at han er en amerikaner. Han har bodd i Paterson siden han kom hit fra Palestina for 27 år siden.

– Jeg hater ingenting. Jeg ber hver dag for at det skal være fred overalt i verden, både i USA og i Midtøsten, det er ingenting jeg vil mer. Men USA tror de kan gjøre hva de vil her i verden. Jeg har en enkel oppskrift på hvordan vi skal få slutt på disse terroristhandlingene: Slutt å slakte muslimer, sier Abu Mohammed.

– Det høres ut som du unnskylder drapsmannen?

– Jeg unnskylder ham overhodet ikke. Men dette er enkelt: Hvorfor snakker ikke folk og mediene mer om de 40 000 menneskene USA har bidratt til å drepe i Syria? Er muslimer hunder? Vi er alle mennesker, er vi ikke? Jeg er imot å drepe alle uskyldige mennesker, og hvis jeg hadde kjent ham enda bedre og visste hva han planla, ville jeg sagt: «Ikke gjør det, du har kone og barn». Men så lenge USA og NATO bomber muslimer, så vil muslimene gjøre det samme tilbake, svarer Mohammed.

Han har også møtt massedrapsmannens kone og barn, men understreker at de bare hilste på hverandre.

Abu Muhammed livnærer seg av import av olivenolje fra Palestina. Han har elleve barn, forteller om forretningene som har hatt bedre dager - og viser VG bilder fra 2016 hvor han kjørte rundt i en varebil med følgende klistremerke på siden: «American Muslim for Trump. He is good. Hillary no good».

– Jeg er en stor supporter av Donald Trump. Det er en mann som snakker direkte fra hjertet. Han er ikke en politiker, men en forretningsmann, og han vil gjøre USA stort og bedre igjen. Jeg bare ber om en ting: At han ikke følger i fotsporene til Bush, Obama og Hillary Clinton og dreper enda flere muslimer, sier Abu Mohammed.

BODDE HER: I dette huset i Genessee Avenue i Paterson , New Jersey, bodde den utpekte gjerningsmannen og hans familie. Onsdag var det helt stille i huset. Foto: Robert Simsø, VG

Han reagerer overhodet ikke på at Trump kort tid etter terrorangrepet tirsdag begynte å snakke om stramme inn bakgrunns- og sikkerhetssjekkene til USA.

Det gjør derimot Alan, en nabo av terroristen, som ikke vil ha etternavnet sitt i VG. Fra terrassen sin har han utsikt rett til terroristens oppkjørsel og inngangsdør – og full oversikt over verdenspressens inntog i den ellers fredelige gaten.

– Hvorfor sa ikke Trump noe da den hvite galningen i Las Vegas skjøt og drepte over 50 mennesker? sier Alan og rister på hodet.

Han er rystet over at naboen drepte åtte mennesker på en sykkelvei kvelden før. Men han så aldri noe som vekket mistanke.

– Det hendte jeg så ham i oppkjørselen med tre-fire menn. Men det var ikke noe mistenkelig ved det. Det så bare ut som noen kompiser som hang sammen, sier Alan.

Politiet slipper stadig nye opplysninger om Sayfullo Saipov (29). Etter å ha blitt operert og avhørt, skal han ha bedt om å få et IS-flagg på rommet sitt på sykehuset.

Han har forklart at han vurderte å ha et IS-flagg på den hvite pickupen da han kjørte til Manhattan tirsdag. Han har forklart at han var ute etter massedrap og håpet at flere liv skulle bli tatt.

Og i en bag i bilen har politiet funnet kniver og to mobiltelefoner med 90 IS-videoer og tusenvis av IS-inspirerte bilder.

Sayfullo Saipov viser ifølge politiet ingen anger etter sin grusomme handling.