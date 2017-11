CNN: Terroristen skal ha hatt IS-materiale på datamaskinen

WASHINGTON, D.C. (VG) New York-terroristen skal allerede være i avhør med politiet, til tross for at han i går ble skutt i magen.

Det melder TV-kanalen CNN, som opplyser at de har kilder på både den opplysningen og på at etterforskere skal ha funnet IS-materiale på gjerningsmannens PC.

Det er foreløpig uklart nøyaktig hva dette materialet inneholder.



Åtte personer mistet livet i angrepet som ble utført med en pickup-truck på Manhattans sørvestre side.



New York-guvernør Andrew Cuomo kaller den antatte terroristen, som kommer fra Usbekistan, en «moralsk fordervet feiging», og legger til at han ble radikalisert i USA.



– Foreløpige bevis peker mot at han lærte om IS etter at han kom til USA.



Trump skylder på immigrasjonslover



Samtidig beskriver Donald Trump nå hvordan New York-terroristen kom til USA gjennom et såkalt «visum-lotteri». USAs president sier han vil vrake dette visum-programmet.

– Terroristen kom inn i landet vårt gjennom det som kalles «Diversity Visa Lottery Program», skriver nå Trump på Twitter.

Immigrasjonsmyndighetene, som ligger under Homeland Security, beskriver på sine nettsider hva dette lotteri-programmet er. De opplyser at opptil 50.000 innvandrings-visum hvert år blir delt ut til personer fra land som normalt sett har lite innvandring til USA.

Hvem som får disse visumene, blir valgt tilfeldig blant alle som søker. De får da et «green card» til USA, altså oppholdstillatelse.

Trump kunngjør at terroristen kom gjennom dette programmet selv om utenriksdepartementet ifølge CBS har opplyst at visum-informasjon etter amerikansk lov er taushetsbelagt.

Trump gjør det på Twitter klart at han er motstander av lotteri-systemet.



UTPEKT SOM GJERNINGSMANN: Sayfullo Saipov, en 29 år gammel mann med usbekisk bakgrunn, utpekes av amerikanske medier som den antatte gjerningsmannen. Foto: St. Charles County Police Depart, AFP

Amerikanske medier: Dette er den antatte gjerningsmannen

Amerikanske medier har identifisert 29 år gamle Sayfullo Saipov som den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepet i New York.

Dette er ikke offisielt bekreftet av amerikanske myndigheter. Trump har heller ikke bekreftet at det er Saipov som er terroristen.

Dette vet vi om gjerningsmannen:



• Kritisk skadd: Terroristen ble skutt i magen av politiet da han steg ut av terrorbilen. Han ble sendt til sykehus og er ifølge New York Times kritisk skadd.

• Påstått IS-støtte: På åstedet skal det ha blitt funnet en lapp som antyder tilknytning til terrorgruppen IS. Det melder CNN, New York Times og CBS News.

• Skal ha ropt «Allahu Akbar»: Ifølge CNN og New York Times melder flere politikilder at mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet.

• «Ensom ulv»: New York-guvernør Andrew Cuomo har tidligere omtalt gjerningsmannen som en såkalt «ensom ulv», og uttalt at «alt tyder på at 29-åringen handlet alene», og at han ikke er en del av et større nettverk i USA. Guvernøren utelukket imidlertid ikke at gjerningsmannen kan ha vært inspirert av IS.

• Usbekistan: Sayfullo Saipov er altså i amerikanske medier identifisert som antatt gjerningsmann. Kilder sier til både CNN og NBC News at mannen opprinnelig er fra Usbekistan og at han kom til USA i 2010. Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt «green card», og dermed oppholdstillatelse.