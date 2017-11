Ann-Laure (31) drept på New York-ferie: – Tapet er uutholdelig

Fem argentinske venner, en belgisk småbarnsmor og to amerikanere mistet livet i angrepet på Manhattan.

Alle ofrenes navn er nå offentliggjort av myndighetene i New York.

Utenriksdepartementet i Argentina bekreftet natt til onsdag at fem av deres landsmenn var blant ofrene: I en uttalelse uttrykket departementet sine dypeste kondolanser etter drapene på Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij og Hernán Ferruchi, ifølge The Guardian.

De fem var på reise i New York for å markere 30-årsjubileet for utdannelsen de tok sammen i 1987. VG omtalte de fem i denne saken fra i morges.

PÅ TUR: En gjeng tidligere klassekamerater feiret at det var 30 år siden de var avgangselever. Fem av dem mistet livet. De identifiserte fra venstre: Hernán Diego Mendoxa, Alejandro Damián Pegnucco, Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Enrique Angelini Foto: Facebook

Et annet offer er identifisert som Ann-Laure Decadt fra Belgia. 31-åringen var i New York med sin søster og mor, og etterlater seg to sønner på henholdsvis tre måneder og tre år.

Få oversikt: Dette vet vi om terrorangrepet

– Tapet er uutholdelig og vanskelig å forstå, skriver ektemannen Alexander Naessens i en uttalelse, ifølge CNN.

Amerikanerne Darren Drake (32) fra New Milford i New Jersey og Nicholas Cleves (23) fra New York er de siste to ofrene som navngis etter angrepet, ifølge blant annet NBC New York.

Drake hadde nylig gjennomgått en fedmeoperasjon og syklet over 40 kilometer hver dag for å holde seg i form, sier hans far Jimmy Drake til NBC News 4.

32-åringen jobbet som program manager for analyseselskapet Moody's Analytics, og arbeidet også med sin andre mastergrad ved Rutgers, ifølge NBC.

Cleves, fra New York, bodde i West Village og jobbet som software-utvikler, ifølge NY Post.

Les mer: Dette vet vi om gjerningsmannen

12 andre ble fraktet til sykehus med forskjellig skadegrad. Noen måtte amputere, mens andre hadde alvorlige skader i hode, nakke, rygg og bryst, sa visepolitimester John Miller i New York-politiet under en pressekonferanse onsdag.