Honduras erklærer unntakstilstand

Myndighetene i Honduras har erklært unntakstilstand på grunn av volden og urolighetene etter søndagens presidentvalg.

Valget er fortsatt ikke avgjort. Opptellingen av stemmene skulle vært ferdig fredag kveld lokal tid, men opposisjonens protester satte en stopper for det, ifølge landets valgkommisjon. 95 prosent av stemmene er talt opp. De resterende stemmene har blitt opplyst som avvikende eller feilaktige og skal telles opp for hånd.

Det har vært voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter i Honduras etter at president Juan Orlando Hernández ble anklaget for valgfusk.

Opposisjonskandidaten Salvador Nasralla ledet klart etter at 57 prosent av stemmene var talt opp.

FEIRET: Opposisjonsleder Salvador Nasralla tok nærmest seieren på forskudd. Foto: Edgard Garrido , Reuters

Valgkommisjonen kunngjorde at de resterende stemmesedlene skulle fraktes til hovedstaden Tegucigalpa for å telles der. Nasrallas ledelse begynte gradvis å krympe, og torsdag ble det opplyst at Hernández hadde tatt føringen.

Nasralla hevder han er valgets rettmessige vinner og at Hernández samarbeider med valgmyndighetene og hæren om å manipulere stemmetellingen.

Honduras sliter med fattigdom, gjengkriminalitet, narkotikasmugling og en av verdens høyeste drapsrater. Antall drap har imidlertid gått ned i perioden Hernández har vært president.