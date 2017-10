Nynazistleder avslører at han er homofil og jøde

Den tidligere nazilederen i britiske National Front, Kevin Wilshaw, snakker ut om det å være nazist og homofil med jødisk bakgrunn.

– Dette begrepet, «jødene» er en global, ansiktsløs, menneskemasse som ikke kan personifiseres, de er ikke individer.

Det skrev Kevin Wilshaw, tidligere leder i det høyreekstreme og antisemittiske partiet, National Front i Storbritannia. Mannen som i en årrekke har markerte seg som en frontfigur i det nynazistiske miljøet overrasker nå med nyheten om at han både er homofil og har jødiske røtter.

– Det er en veldig egoistisk ting å si, men det er sant. Jeg så folk bli mishandlet, ropt etter, spyttet på gaten – det er først når det er rettet mot deg at du plutselig innser at det du gjør er galt, sier han i et intervju med britiske Channel 4 News.

Jødiske røtter



Moren til Wilshaw har jødisk bakgrunn, noe han forteller om i intervjuet.

– Hun er halvt jødisk, pikenavnet hennes er Benjamin, vi har jødisk blod fra den siden, sier han.

Samtidig forklarer Wilshaw hvorfor han valgte å være en del av et miljø som fremmet antisemittiske konspirasjonsteorier og nektet for at holocaust fant sted.

– Jeg hadde ikke mange venner på skolen. Jeg ville være en del av en gruppe som hadde et mål. Jeg tenkte at det å ta del i en slik gruppe ville være kameratslig.

Wilshaw legger ikke skjul på at han har vært voldelig, men han hevder at det aldri har vært rettet mot minoriteter.

– Jeg har vært vitne til hendelser der folk ble utpekt fordi de var svarte. Jeg ble kvalm av det, jeg var ikke med på det, jeg fortrengte det, sier han.

Trakk seg ut



Tidligere i år trakk Wilshaw seg ut av det høyreekstreme partiet. Han innså at det å være en del av et slikt miljø ikke ga noe mening for ham lenger, forklarer han.

– Andre ledende medlemmer av National Front er også homofile. Ingen så motsigelsen i å være homofil, samtidig som man ledet en homofob organisasjon. Det gir jo ingen mening, medgir han i intervjuet.

På 1990-tallet ble Wilshaw pågrepet etter å ha vandalisert en moské i Aylesbury, og senest i mars ble han pågrepet etter å ha spredt rasehat i sosiale medier, skriver NTB.

I intervjuet med Channel 4 News sier han at han føler skyld, samtidig som han frykter at tidligere kamerater skal hevne seg på ham.

– Det kommer helt klart til å bli vanskelig, jeg må fylle et tomrom etter det som har vært livet mitt helt siden barndommen, sier han.