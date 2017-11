Politiet i New York: Samler bevis for å arrestere Weinstein

New York-politiet vurderer voldtektsanklagene mot filmmogulen Harvey Weinstein som «troverdige». Nå samler de bevis for å utstede arrestordre mot ham.

Hittil har det kommet 2010 anklagelser om seksuelle overgrep rettet mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein, ifølge politiet, melder AP. Nå hevder politiet at de har nok bevis for å kunne arrestere filmmogulen, skriver The Telegraph.

Fredag intervjuet politiet nemlig den amerikanske skuespilleren, Paz de la Huerta (33), kjent fra serien «Board Walk Empire». Hun har anklaget Weinstein for å ha voldtatt henne to ganger i hennes egen leilighet. Politiet vurderer hennes historie og forklaring som troverdig, opplyser etterforskningsleder Robert Boyce.

Han hevder i tillegg at politiet ville ha arrestert Weinstein umiddelbart dersom han befant seg i New York nå:

– Vi ville ha arrestert han med en gang, sier han.

Etterforskerne er nødt til å samle bevis mot Hollywood-produsenten, siden han nå befinner seg i en annen delstat, og anklagelsene som er rettet mot ham er flere år gamle, opplyser Boyce.

New York gikk i 2006 bort fra den tidligere femårs foreldelsesfristen for voldtekt, hvilket betyr at Weinstein kan bli straffeforfulgt.

Weinsteins talsperson Sallie Hofmeister besvarte ikke umiddelbart nyhetsbyrået Aps forespørsel om kommentar i saken fredag.

Den 65 år gamle filmprodusenten har tidligere benektet anklager om voldtekt, trakassering og andre overgrep som en lang rekke kvinner har rettet mot ham. Som følge av anklagene fikk Weinstein sparken fra sitt eget selskap.

Nå blir Weinstein etterforsket av politiet i New York, Los Angeles og London.

