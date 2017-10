Anklager Weinstein for nok et overgrep

Mimi Haleyi slutter seg i rekken av kvinner som har stått frem og anklaget Harvey Weinstein (65) for overgrep.

Med kjendisadvokaten Gloria Allred ved sin side, fortalte skuespilleren på en pressekonferanse om hvordan Hollywood-mogulen skal ha forgrepet seg på henne i hans leilighet i New York i 2006.

Haleyi, som da jobbet som assistent for en ikke navngitt TV-serie som ble produsert av Weinstein Company, forteller at hun valgte å besøke ham av profesjonelle årsaker:

– Jeg håpet på å opprettholde kontakten, men ikke på en romantisk eller seksuell måte.

Hun forteller at skuespilleren forgrepet seg på henne i leiligheten.

– Han tok ikke nei for et svar, og dyttet meg inn på et mørkt rom. Han holdt meg nede i sengen. Jeg prøvde å få ham til å stoppe, men det var umulig.

– Jeg sa nei, nei, nei, men han insisterte. Jeg var forskrekket, i sjokk, forteller hun.

ANKLAGET FOR VOLDTEKT: Den tidligere Hollywood-toppen Harvey Weinstein. Foto: Chris Pizzello , AP

Hun forteller videre at hun første gang møtte Hollywood-produsenten i London i forbindelse med premieren av filmen The Aviator i 2004. Før besøket i New York, møttes de også i den franske byen Cannes under filmfestivalen.

Hun forteller at de møttes på et hotellrom for å snakke om hennes muligheter i bransjen. Ifølge skuespilleren ba Hollywood-mogulen henne da om en massasje, noe hun avslo.

Ber Weinstein om å ta grep



Allred opplyser at Haleyi ikke har kontaktet politiet, eller planlagt å gå til sak mot Weinstein. Men hun og klienten diskuterer nå hvordan de skal legge frem hennes historie for myndighetene som etterforsker anklagene mot 65-åringen.

Advokaten brukte også anledningen under pressekonferansen til å invitere Weinstein til samtaler om oppgjør.

– Vage samtaler er ikke nok. Det er på tide at han tar meningsfulle grep, sier Allred.

Så langt er Harvey Weinstein anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 40 kvinner. Han har kategorisk nektet for å ha gjort noe ulovlig. Blant de kjente kvinnene som har stått fram er Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Cara Delevingne.

Siden da har hans kone gått fra ham, han er sparket fra det mektige filmselskapet sitt, og han har mistet sin plass i bransjeorganisasjonen som deler ut Oscar-prisene hvert år. Han etterforskes nå for voldtekt av politiet i New York, Los Angeles og London.

