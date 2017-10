WIEN (VG) Det ytre høyre kan få plass i regjeringen etter helgens valg i Østerrike. Et bevis på at immigrasjonsfiendtlige partier fortsetter å vokse i Europa, mener forsker.

Med sin velholdte fontene foran statsoperaen fremstår Wien så staselig og ren. Estetikken i sentrum av Østerrikes hovedstad står i sterk kontrast til valgkampen landet nå er i innspurten av, som kalles den «skitneste i Østerrikes historie».

Etter 11 års fredelig koalisjon mellom sosialdemokratene og det konservative ÖVP som støtteparti, har partene denne våren ballet seg inn i en durabelig skittkasting, med anklager på et så alvorlig nivå at selv Østerrikes rettssystem har blitt involvert for å etterforske anmeldelser partene har slengt ut mot hverandre.





Pressen har døpt det et «gjørmeslagsmål», og vinneren av denne grisete kampen ser ut til å bli høyrepopulismen.

Ytre høyre eier debatten

Valgplakatene i Wiens bykjerne prydes av den glattkjemmede, unge ÖVP-lederen Sebastian Kurz, med et blikk liksom drømmende inn i fremtiden. «Nå. Eller aldri» er slagordet på glanset papir – og mange tolker ordene til å handle om økt kontroll over Østerrikes landegrenser.

Med sitt 31 år gamle stjerneskudd av en leder, har det tradisjonelt konservative høyrepartiet tatt en brå sving ut mot ytre høyre.

Kurz, som er sittende utenriksminister og ÖVPs statsministerkandidat, er mannen som i 2015 tok til orde for å stenge den såkalte «Balkanruta» for flyktninger. Han er knallhard i sin innvandringspolitikk, islamkritisk, og sanker nå stemmer i fleng ytterst på høyresiden av velgerspekteret. Partiet hans har nå inntatt ledelsen på meningsmålingene.

VINNER STEMMER PÅ YTRE HØYRE: Utenriksminister Sebastian Kurz har tatt sitt høyreparti mye lenger ut til høyre, med sin harde linje mot innvandring og islam. FOTO: AFP

FAKTA: VALG I ØSTERRIKE * Søndag 15. oktober er det nyvalg i Østerrike * Valg kommer etter at koalisjonen mellom sosialdemokratene (SPÖ), og det konservative folkepartiet (ÖVP) brøt sammen i mai. * Meningsmålinger viser en ledelse til ÖVP, med den politiske “vidundergutten”, 31-årige Sebastian Kurz, som leder. * Det er tett løp på målingene om annenplassen mellom ytre høyre-partiet Frihetspartiet og SPÖ * Det konservative ÖVP har ikke utelukket at de kan gå i koalisjon med Frihetspartiet.



(Kilde: NTB, Euronews)



Østerrike med sine 8,75 millioner innbyggere har siden 2015 vært på topp i Europa for antall asylsøkere sett i forhold til innbyggertallet, ifølge NTB.

Integreringsarbeidet har vært gjenstand for mye kritikk og vært preget av uenigheter i regjeringskoalisjonen om hvilke grep som skal tas. At innvandring, særlig gjennom den populære Kurz, har dominert valgkampen, hjelper indirekte hans politiske rivaler i partiet helt ytterst til høyre, mener forskere VG har snakket med.

– Ytre-høyrepopulistene i Frihetspartiet har et såpass sterkt eierskap til immigrasjon som politisk sak, at de tjener på at andre politikere er med å sette temaet på agendaen, sier Reinhold Heinisch, statsviter ved Universitetet i Salzburg, til VG.



Gallupene støtter opp om det forskeren sier: Det veletablerte Frihetspartiet har hatt en solid velgerbase i flere tiår allerede, men i år ligger partiet an til å gjøre det eksepsjonelt godt. Ferske målinger viser at Frihetspartiet nå er nest størst i landet, med 27 prosents oppslutning, rett bak Kurz` parti, som får 33 prosent. Sosialdemokratene i SPÖ har falt helt ned til 23 prosent, ifølge en ny undersøkelse fra Research Affairs Österreich.

Tidligere nynazist mulig i regjering

Samtidig som mainstream høyre har blitt mer restriktiv mot immigrasjon, har Frihetspartiet denne valgkampen moderert sin ellers meget hardtslående retorikk mot flyktninger, forteller den nederlandske populismeforskeren Matthijs Rooduijn til VG.

“GJØRMEBRYTING” I TYSK POLITIKK Den østerrikske atatsministerens parti, det sosialdemokratiske SPÖ, anklages for å stå bak falske, antisemittiske og rasistiske facebooksider for å sverte de konservatives leder Sebastian Kurz (31). På sidene, som hadde mange tusen følgere, ble det spredd konspirasjonsteorier om at Kurz i all hemmelighet ville legge til rette for en ny bølge av immigrasjon fra islamske land. Affæren ble enda skitnere da en av sosialdemokratenes innleide konsulenter sa at han hadde blitt forsøkt bestukket av en av Kurz´nærmeste til å trekke seg fra statsministerens kampanje, for en sum tilsvarende 1 million kroner. ÖVP nekter for dette. (Kilde: The Guardian, Politico )

Ved å sanke stemmer også i det politiske midten, kan Frihetspartiet ta steget over til å bli et virkelig stort parti, og samtidig blir ytre høyre «normalisert», ved hjelp av Sebastian Kurz` innvandringsskeptiske linje, sier Rooduijn.

– Det tradisjonelle høyre og det radikale høyre har vokst nærmere hverandre, noe som gjør en koalisjon mellom dem enda mer aktuell. Så klart vil det å være med i en regjeringskoalisjon være nok en seier for det radikale høyre, mener statsviteren.



Hvis Kurz blir statsminister, utelukker ikke ÖVP-lederen at Frihetspartiet kan bli en aktuell koalisjonspartner. Skjer det, blir det første gang en partileder med nynazistisk bakgrunn sitter i regjering siden annen verdenskrig, ifølge The Guardian.

Frihetspartiet er grunnlagt etter krigen av en tidligere medlem av nazipartiet og SS-medlem. Sist gang Frihetspartiet satt i regjering, i 2000, ble Europa så sjokkert at flere av EU-medlemmene innførte sanksjoner mot Wien.

MULIGE REGJERINGSPARTNERE: Den sannsynlige vinneren av statsministerposten etter valget, ÖVPs Sebastian Kurz (t.h) utelukker ikke regjeringssamarbeid med Frihetspartiets toppkandidat, Heinz-Christian Strache (t.v.). FOTO: REUTERS

Mer euroskeptisk

Blir Frihetspartiet regjeringsparti i Østerrike, kommer det i rekken av høyrepopulistiske partier som har stor innflytelse på europeisk politikk nå. I Polen og Ungarn styrer høyrepopulister, AfD gjorde et brakvalg i Tyskland, og i Frankrike kom Nasjonal Fronts Marine Le Pen helt til siste runde av presidentvalget.

– Sett i sammenheng med det sterke valgresultatet det høyrepopulistiske AfD fikk i Tyskland, sender valget i Østerrike et kraftig signal om at kampen mellom lukkede og åpne samfunn, og temaet flyktninger, slett ikke er som tema velgerne har lagt bak seg, sier statsviter Reinhold Heinisch.