Hjemmelaget bombe eksploderte på kjøpesenter i St. Petersburg

Minst ti personer ble såret da en hjemmelaget bombe gikk av i et supermarked i den russiske byen St. Petersburg.

– Eksplosjonen ble forårsaket av hjemmelaget bombe som inneholdt sprengkraft som tilsvarer 200 gram TNT, samt livsfarlige splinter, sier talsperson for etterforskningskomiteen, Svetlana Petrenko.

Ifølge politiet ble bomben funnet i et av skapene der folk kan legge fra seg vesker, sekker og bager før de går inn på supermarkedet, som ligger nordøst for byens sentrum.

–Etterforskerne ser på alle mulige årsaker til hendelsen, sier hun videre, og legger til at saken etterforskes som forsøk på massedrap.

Ikke livstruende

En talsperson for etterforskningsenheten sier at ti personer ble sendt til sykehus, men at ingen livstruende skadet.

En AFP-korrespondent på stedet sier at nødetatene samt en bil som tilhører etterretningstjenesten FSB var på stedet. FSB etterforsker terrorhendelser, men myndighetene har så langt ikke betegnet onsdagens hendelse som et mulig terrorangrep.

Så langt har ingen blitt pågrepet for, mistenkt for, eller påtatt seg ansvaret for hendelsen.

Avverget angrep

Tidligere i desember ble det kjent at et stort planlagt bombeangrep mot St. Petersburg ble avverget med hjelp fra den amerikanske etterretningstjenesten CIA.

I april ble byen rammet av et annet bombeangrep, da den antatte selvmordsbomberen Akbarjon Djalilov tok med seg 14 mennesker i døden på T-banen i St. Petersburg.