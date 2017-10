Kan ha funnet «Julenissens» siste hvilested

Trist nyhet til millioner av barn verden over – levningene til mannen som ga liv til legenden om julenissen kan være funnet.

Julenissen St. Nikolas, eller Nikolaus den hellige som er et annet navn på helgenen, var biskop i Myra omkring år 300 år. Han ble ansett som en svært gavmild person. Han ble gjort til helgen etter sin død, og legenden om ham spredde seg over hele Vest-Europa. 6. desember er helgens minnedag, og for å feire ham utviklet det seg en skikk å gi barn gaver i hemmelighet. På 1200-tallet var det en person utkledd som St. Nikolas som delte ut gaver på klosterskoler. 200 år senere dukket han også opp i de private hjem. Kirken forsøkte i forbindelse med reformasjonen å flytte minnedagen til julaften, og erstatte Nikolas med Jesus. Han ble på denne måten forbundet med julen, men fortsatte som gaveutdeler, gjerne under navnet Santa Claus. I Norden ble han smeltet sammen med nissefiguren fra folketroen, og er idag kjent som julenissen. Kilde: Store Norske Leksikon

Tyrkiske arkeologer mener St. Nikolas av Myra er gravlagt i den tyrkiske kirken med samme navn. Saint Nicholas-kirken i Antalya, som er helgenens antatte fødested, skal også muligens huse levningene hans.

Finlands julenisse: Konkurs

Arkeologiske undersøkelser skal ha funnet et intakt tempel og gravsted under kirken, sier arkeologer til den tyrkiske avisen Hurriyet ifølge The Guardian.

– Vi har oppnådd veldig gode resultater, men det virkelige arbeidet starter nå, sier lederen av undersøkelsen, ifølge avisen.

Nissefornektelse: Italiensk dirigent fikk sparken

Lenge har man trodd av levningene til St. Nikolas har ligget i byen Bari i Italia. Helgenen skulle ha blitt overført til byen rundt «det første korstog», 700 år etter hans død, som følge av at deler av det bysantinske imperiet i Tyrkia ble erobret av muslimske inntrengere.

Arkeologene tror, etter å ha studert tekster fra tidsperioden, at graven i Italia tilhører en lokal prest istedet for helgenen fra Myra.

Nissekledd raner: Lurte kunder og ansatte

Etter de ferske undersøkelsene i Tyrkia, skal arkeologene forøke å komme seg inn i tempelet. På grunn av steinrelieffer og mosaikker må arkeologene gå under gravkammeret for å kunne fastslå at det inneholder levningene til St. Nikolas eller ikke.