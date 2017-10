Fant romersk teater i Jerusalem

Etter å ha ligget begravet under sand og stein i 1700 år, ble et lite romersk teater nylig avdekket i Jerusalem.

Teateret ligger kloss på en av de mest kjente landemerkene i hele Midtøsten, nemlig Vestveggen eller Klagemuren, som den også kalles.

Byggverket ble funnet av israelske arkeologer ved en tilfeldighet i forbindelse med en annen utgraving i området i Jerusalems gamleby.

Teateret er bemerkelsesverdig intakt med seterader for 200 tilskuere, et orkesterområde og deler av scenedekket, ifølge NBC News.

De har ennå ikke funnet ut hvilken funksjon teateret hadde eller hva som foregikk på den lille arenaen.

Arkeologene var jobbet egentlig med å grave seg ned til bunnen av Vestveggen da de oppdaget teateret åtte meter under bakken. Teateret har vært begravet i 1700 år, ifølge The Independent.

Israelske arkeologer har holdt på med utgravingene i to år og de måtte fjerne 70 tonn med masse for hånd for å avdekke teateret ved Vestveggen, som er en hellighet for både kristne, muslimer og jøder.

Ifølge arkeolog Tehillah Lieberman lette de etter en antikk vei som de mener gikk i dette området fra 530 fvt til 70 evt da plutselig et sirkelformet byggverk åpenbarte seg.

– Alt ble mye mer spennende da vi forsto at vi gravde frem historie, sa hun til NBC News

Jerusalem ble lagt i ruiner i år 70 ev. av romerne og deretter oppført som en romersk koloni. Ekspertene har lenge trodd at en by som Jerusalem måtte ha hatt et romersk teater og arkeologer har lett i byen i over 150 år etter et teater.