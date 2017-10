Clinton gir Weinstein-pengene til veldedighet

Hillary Clinton sier hun er sjokkert over anklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein. Nå vil hun gi valgkampbidragene hans til veldedighet.

Weinstein fikk sparken i filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein etter et oppslag i The New York Times i forrige uke, der flere kvinnelige skuespillere anklaget ham for seksuell trakassering gjennom flere tiår.

I et intervju med CNN sier Clinton at det er umulig å gi pengene tilbake til Weinstein, derfor vil hun i stedet gi dem til veldedighet.

– Det andre folk sier, hva mine tidligere kolleger sier, er at de vil gi det til veldedighet, og selvfølgelig vil jeg gjøre det. Jeg gir 10 prosent av inntektene mine hvert år til veldedighet, og dette vil være en del av det, sier Clinton.

Hun framholder at anklagene som en rekke kjente skuespillere har rettet mot Weinstein, gjør henne kvalm.

– Det var noe som bare var uakseptabelt på alle mulige måter, sier Clinton, som understreker at hun først og fremst har kjent Weinstein gjennom politikken, og at dette er en side ved ham som hun ikke ante noe om.

CNN har tidligere meldt at Weinstein har donert mye penger både til Clinton og Barack Obamas valgkamper. Tidligere i uka kom også Obama og hans kone Michelle med en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner, må stilles til ansvar.

Flere medier har kritisert Demokratene for ikke å ha kommentert saken tidligere.

En rekke kjente skuespillere, blant dem Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Rosanna Arquette, samt flere franske skuespillere, har anklaget Weinstein for seksuell trakassering. Selv avviser han alt.