Clinton advarer Storbritannia mot handelsavtale med Trump

«Dere inngår en handelsavtale med en som ikke tror på handel,», advarer Hillary Clinton.

Den tidligere presidentkandidaten og Donald Trump-rivalens advarsel kommer på spørsmål fra BBC om hennes tanker rundt en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og USA.

– Dere inngår en handelsavtale med en som ikke tror på handel, så jeg er ikke så sikker på hvordan det skal fungere de kommende årene, sier hun.

Allerede i januar i år besøkte statsminister Theresa May Det hvite hus for å diskutere mulighetene for en handelsavtale, ifølge Reuters.

En slik avtale har vært blant argumentene for å trekke Storbritannia ut av EU, og etter at brexit ble et faktum, er samtalene om en bilateral avtale i gang for fullt. Britiske myndigheter hevder en slik avtale er en av de store fordelene med å være utenfor EU.

USA og Storbritannia handler med hverandre til en verdi av 200 milliarder dollar hvert år.

I intervjuet med BBC sammenlikner Clinton også brexit med sitt eget nederlag i det amerikanske presidentvalget.

– Når jeg ser på brexit nå, var det til en viss grad en forløper til det som skjedde oss i USA. Mengden fabrikkert, falsk informasjon som deres velgere fikk fra «leave»-kampanjen (...), sier hun.

Clinton mener hennes egen presidentkampanje ble offer for den samme typen falsk informasjon i form av oppdiktede historier på nyhetsnettsteder.

Hun advarer samtidig Storbritannia og andre land mot farene som kommer med disse nye mediene.

– Løgn er et veldig kraftig verktøy, sier hun i BBC-intervjuet.