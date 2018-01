Ny forskning avslører hvordan alkohol øker risikoen for kreft

En ny studie viser for første gang hvordan inntak av alkohol skader arvestoffet i stamcellene, og dermed øker risikoen for å rammes av kreft.

Funnene er presentert i en ny studie som er gjennomført av forskere ved Cambridge University i Storbritannia, og ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature onsdag.

Studien er også omtalt av nyhetsbyrået Reuters og den britiske avisen The Telegraph.

Forskerne viser i studien hvordan inntak av alkohol fører til at kroppen produserer det skadelige kjemikaliet acetaldehyde, som virker ødeleggende på DNA, eller arvestoffet, i kroppens stamceller, skriver Reuters.

I studien har forskerne kartlagt skaden som oppstår ved inntak av alkohol ved hjelp av kromosomanalyse og DNA-sekvensering – ved å studere mus i laboratoriet.

VG har tidligere skrevet om hvordan flere norske eksperter mener koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert.

Skaden oppstår ifølge studien i blodets stamceller, som skaper de hvite og røde blodcellene som frakter oksygen rundt i kroppen og forsvarer kroppen mot infeksjoner. Kjemikaliet acetaldehyde «knuser» arvestoffet i stamcellene og endrer den «genetiske koden», noe som igjen kan utløse kreft.

– Noen krefttyper oppstår som følge av DNA-skade i stamcellene. Denne skaden kan også oppstå tilfeldig, men våre funn tyder på at det å drikke alkohol kan øke risikoen for den typen skade, sier professor Ketan Patel ved Medical Research Council Laboratory of Molecural Biology ved Universitetet i Cambridge til Reuters.

Museforsøk



Han er én av forskerne som står bak studien, som også fant at enkelte personer har medfødte mutasjoner i to gener; aldh2 og Fancd2, som kan gjøre dem mer mottagelig for alkoholens virkninger.

Studien undersøkte i tillegg hvordan kroppen beskytter seg mot skader forårsaket av alkohol, og undersøkte en gruppe enzymer kalt ALDH, som bryter ned det skadelige kjemikaliet acetaldehyde slik at cellene i stedet kan bruke det til energi.

Når mus i laboratoriet manglet dette enzymet og ble gitt alkohol, ble arvestoffet fire ganger mer skadet sammenlignet med mus som ikke manglet enzymet.

Patel understreker til Reuters at kroppens mekanismer for å reparere cellene ikke er perfekte, og sier at alkohol fortsatt kan forårsake kreft på flere andre måter – selv om kroppens forsvarsmekanismer er intakte.

FERSK FORSKNING: Professor Ketan Patel ved Cambridge University er en av flere forskere som står bak den nylig publiserte forskningen om sammenhengen mellom alkohol og kreftrisiko. Foto: REUTERS/Chris Radburn

– Viktig forskning



Ifølge den britiske avisen The Telegraph beskriver flere eksperter og organisasjoner den ferske forskningen som viktig, og flere fagfolk ber nå folk om å drikke mindre alkohol:

– Dette er tankevekkende forskning som belyser den skaden alkohol kan påføre cellene våre, og koste folk mer enn bare vanlig fyllesyke. Det er en god idé å kutte ned på alkoholinntaket, sier professor Linda Bauld fra Cancer Research UK til avisen.

Hun legger til at alkohol bidrar til 12.000 krefttilfeller i Storbritannia hvert år.

Risiko for syv krefttyper



Det er kjent at alkohol kan øke risikoen for syv ulike krefttyper: Brystkreft, kreft i tykk- og endetarm, kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør.

- Det er en etablert sammenhengen mellom alkohol og kreft. Denne studien gir oss mer kunnskap om mekanismene som forklarer denne sammenhengen. Kreftforeningen anbefaler å drikke minst mulig alkohol for å redusere risikoen for kreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG.

