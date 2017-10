Gunhild Stordalen tar EAT-konferansen til Indonesia: – Ingenting er umulig

Stordalens EAT-organisasjon vokser: Neste uke arrangerer organisasjonen sin første store konferanse i Asia. – Det føles fantastisk, sier Gunhild Stordalen.

– Helt siden jeg var liten har jeg tenkt at «your mind is the limit», og at ingenting er umulig. Da vi startet EAT i 2013 sa vi at om fem år, så skal EAT ha like stor innflytelse, og være like viktig for verdens matutfordringer, som det World Economic Forum er for økonomi, sier Gunhild Stordalen til VG på telefon fra Singapore.

Førstkommende mandag skal hun stå på scenen med president Joko Widodo av Indonesia og ønske over 500 ledende eksperter innen forskning, politikk og næringsliv fra hele verden velkommen til den første EAT.konferansen i Asia.

Stordalens EAT-organisasjon har på bare fire år vokst seg fra å være et lokalt frokostseminar til å bli en global plattform som jobber for bærekraftig mat og helse.

E24: Gunhild Stordalen får ny rolle i EAT

Vil løse verdens matproblemer



– Fra dag én har EAT handlet om det å samle mennesker på tvers av sektorer, disipliner og landegrenser, og å skape handling både regionalt og lokalt. Om vi skal oppnå en reell systemendringer, så må vi komme frem til løsninger både på lokalt, regionalt og globalt nivå, og dra lærdom av hverandre, geografiske forskjeller til tross, sier Stordalen.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Den første EAT-konferansen ble arrangert i Stockholm i 2014, og senest også i juni i år hvor blant andre Sveriges kronprinsesse Victoria og artist og aktivist Bob Geldof deltok.

Les også: Gunhild Stordalen samarbeider med Åslaug Haga

EAT Asia-Pacific Food Forum er første gang konferansen arrangeres regionalt.

– Nå sitter jeg bare timer unna, og det føles fantastisk. Indonesia er et land som ser at de har enorme utfordringer både fra et helse og klimaperspektiv, og de ønsker å være proaktive og ta lederskap for å få til felles løsninger regionalt. De har politiske vilje, økonomiske muskler og den innovative driven til å benytte seg av muligheten til å forbigå en del av de vanskelige utfordringene vi sliter med i den vestlige verden, sier Stordalen.

Hun viser til at mange asiatiske land får en «dobbeltbyrde» når det kommer til utfordringer om mat:

– Samtidig som mange er underernærte og sulter, så er det mange som er feilernærte og overernærte av billig junk food, og mat med for mye tilsatt salt, sukker, fett. For å forebygge dette må man gå mer aggressivt til verks. Det koster så mye mer å reparere enn å forebygge, sier Stordalen.

Leste du denne? Gunhild Stordalen: – Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om mat, jeg bryr meg om mennesker

Kreves samhandling



– Hva ser du mest frem til før konferansen?

– Det viktigste for EAT er å samle folk til å snakke og diskutere om utfordringene. For å løse matfloken må det koordinert samhandling til, det kreves at myndigheter, organisasjoner og selskaper snakker og jobber sammen, sier Stordalen.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Stigset i EAT Foundation sier til VG at konferansen nå også arrangeres i Asia er en milepæl for organisasjonen, og sier organisasjonen nå merker at de er i ferd med å få en reell gjennomslagskraft på høyt nivå:

– Fra å være noe få var opptatt av, er det stadig flere som ser nødvendigheten av å se samlet på utfordringene knyttet til mat-, helse- og bærekraft. Det reflekteres blant annet i at det var myndighetene i Indonesia som tok kontakt og inviterte oss til å holde et EAT Forum i Indonesia – forhåpentligvis det første av mange, sier Stigset til VG.

Les også: Gunhild Stordalen: Dette skal jeg klare.