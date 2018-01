Sykehusansatt smittet av meslinger i Göteborg

En ansatt på Östra sjukhuset i Göteborg er smittet av meslinger. Det er det tolvte tilfellet i Vest-Sverige på drøyt tre uker. Folkehelseinstituttet i Norge anbefaler at alle som ikke er vaksinert fra før, skaffer seg vaksinen nå.

Den ansatte er tatt ut av tjeneste, og sykehusledelsen undersøker nå hvor personen har vært i de dagene som andre kan ha blitt smittet. Det er ikke utelukket at pasienter, pårørende og andre ansatte ved sykehuset kan ha blitt smittet.

Det første tilfellet av meslinger i Västra Götaland, fylket som Göteborg er en del av, ble oppdaget 10. desember. Personen ble trolig smittet sør i Europa. I perioden mellom 19. og 25. desember ble det fastslått ytterligere seks smittetilfeller, og i romjulen ble det registrert fire til.

Ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset er det innkalt ekstra personell ved akuttmottakene for å hindre videre smitte. Dessuten har sykehuset økt kapasiteten når det gjelder å analysere prøver. Svenske helsemyndigheter understreker imidlertid at risikoen for å bli smittet er svært liten.

Stort smittepress

– Egentlig har Sverige et veldig bra program, men når smittepresset er så stort kan det likevel skape et utbrudd, forteller overlege Øystein Riise på Folkehelseinstituttet til VG.

Inkubasjonstiden for meslinger er 7 til 18 dager. Det er en svært smittsom virussykdom, som i enkelte tilfeller kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død. Tidligere døde det årlig ni barn i Norge på grunn av meslinger, ifølge Norsk Helseinformatikk.

De siste årene er det blitt registrert en økning av smittetilfeller i europeiske land blant annet fordi vaksinedekningen har gått ned.

– Vi ønsker ikke å få det inn i Norge og på sykehus hvor det er mange sårbare pasienter. Det er mange land i Europa som har fått det inn på sykehusene og det er veldig krevende og uønsket.

Usannsynlig i Norge

Riise mener det ikke er noen fare for utbrudd i Norge. I 2017 var det kun ett tilfelle av meslinger.

– Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommen vi kjenner til. Heldigvis er vaksinen veldig effektiv. Så hvis de aller fleste er vaksinert så stanser man utbruddet og smittepresset. I Norge har det ikke vært meslingepidemier siden 80-tallet, og det skyldes det gode vaksinasjonsprogrammet, forklarer overlegen.

Han peker på at hvis man har barn som ikke har tatt MMR-vaksinen, som er vanlig i 15 månedersalderen, er det ikke for sent.

– De er aldri for sent og vi anbefaler alle å ta vaksinen. De eldre i befolkningen, personer født før 1960, trenger ikke å vaksinere seg for de har høyst sannsynlig hatt sykdommen, sier Riise.