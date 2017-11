«Svartedauden» herjer på Madagaskar

Siden august i år har 124 personer mistet livet til den smittsomme pesten på den afrikanske øyrepublikken.

Lungepest er ikke et helt ukjent fenomen på øya, men utbruddet som pågår nå kan være et av de dødeligste de har hatt noen gang, skriver nettstedet Buzzfeed.

Antall døde siden august i år, og frem til i nå er allerede over tre ganger så høye som normalt, skriver FN i en rapport, publisert 23. oktober i år.

Madagaskar er en afrikansk øyrepublikk i Det indiske hav, og er verdens fjerde største øy. Det bor i overkant av 23 millioner mennesker i landet.

Og om du trodde pesten var utryddet for lengst, tar du feil. Folk blir fortsatt smittet av pest verden over, men man hører mindre om pesten da den er relativ sjelden, og kan som oftest kureres med antibiotika. Men fortsatt blir mellom 1000 og 2500 smittet, verden over, skriver nettstedet.

Dette er pesten som i Norge er kjent som Svartedauden, og tok livet av minst halvparten av Norges befolkning mellom årene 1347 og 1351, ifølge Wikipedia.

Pesten er en smittsom sykdom som stammer fra bakterien Yersinia pestis. Pesten sprer seg vanligvis til mennesker via loppebitt. Bakterien utvikles hos rotter og bæres av lopper.

BESKYTTER SEG MOT BAKTERIEN: I hovedstaden på Madagaskar har både barn og voksne begynt å bruke ansiktsmasker for å beskytte seg mot pest. Foto: AP / NTB scanpix

Hos mennesker kan bakterien føre til dødelig utgang innen 72 timer hvis man er smittet av lungepest, som overføres via hoste.

Helsedepartementet på Madagaskar arbeider for å få kontroll på utbruddet og har satt opp flere krisesenter rundt om i landet. Der tilbys det gratis behandling, og målet er å skape en større bevissthet rundt problemet.

WHO har levert 1,2 millioner doser med antibiotika til å bekjempe sykdomstilfellene og Røde Kors har iverksatt hasteopptjening av flere hundre frivillige som kan iverksette preventive tiltak på øya. Det er satt opp kontrollstasjoner ved flere av hovedstadens viktigste transportknutepunkter, der folk blir sjekket av helsepersonell.

Myndighetene har desinfisert infiserte områder for å ta livet av smittebærende lopper, det er innført forbud mot offentlige møter, og skoler og universiteter er blitt stengt, skriver NTB.