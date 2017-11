Norsk ekspert skeptisk til påstått kinesisk hodetransplantasjon

Den første transplantasjonen av et menneskelig hode skal ha blitt utført ved et universitet i Kina, men forskere er skeptiske til «gjennombruddet».

Gjennom en 18 timer lang operasjon skal kirurgene ha greid å koble sammen hodet og et lik fra et annet menneske. Både ryggrad, nerver og blodårer skal ha blitt sammenknyttet, melder britiske The Telegraph.

Den britiske avisen The Guardian, derimot, raljerer i en lengre artikkel og spør hvilken kirurgi det er som forutsetter at pasienten skal være død før operasjonen starter.

Omstridt kirurg

Den omfattende operasjonen skal ha blitt utført av et team ledet av den omstridte kirurgen Dr. Xiaoping Ren ved Harbin Medical University. Dr Ren hadde i fjor suksess med å montere et hode på kroppen til en apekatt.

Den italienske professoren Sergio Canavero, som har arbeidet med det kinesiske teamet, uttalte etter operasjonen at det er like før de vil gå videre til et levende menneske som var lamme fra nakken og ned.

Canavero har tidligere hevdet å ha transplantert et musehode og et apehode, men britiske eksperter kaller det han driver med for egoistisk pseudokirurgi. Canavero på sin side svarer at detaljene fra operasjonen skal publiseres i et medisinsk tidsskrift.

Har ingen funksjon

Også i Norge møter nyheten litt hevede øyenbryn. Mangeårig nevrokirurg ved Rikshopspitalet, Ole Jørgen Rise Kirkeby (65), er skeptisk til den påståtte kinesiske kirurgisensasjonen:

– Man kan gjerne montere et hode på, men det vil ikke kunne ha noen funksjon. Vi har i dag ikke medisinske metoder for å koble sammen nerver som er brutt. I så fall ville det jo vært fint for alle de som har brutt ryggraden. Så det går altså ikke an. Når det gjelder hjernen, så vil den klare seg bare i få minutter uten blodsirkulasjon. Dette kan strekkes noe ut ved nedkjøling så kirurgene får mer tid, så det er vanskelig, men vil nok kunne gjøres, mener han.