Hellas på billigsalg: Kinesere og tyskere overtar

ATHEN (VG) Lyst på en gresk øy? Noen gamle ruiner, eller kanskje en flyplass? Hellas tvinges til å selge landet sitt til spottpris for å dekke gjelden.

Så langt har Kina skaffet seg kontroll over verdens nest største passasjerhavn, Pireus, mens tyskerne har overtatt 14 regionale flyplasser, de fleste på populære turistøyer, og det greske teleselskapet.

– Dette er ulovlig, både i henhold til EUs reglement og internasjonal og gresk lov, sier Giorgios Kassimatis, grunnlovsekspert og professor emeritus ved universitetet i Athen, til VG.

Hans bok om det han beskriver som en overtagelse av Hellas, kommer ut i Tyskland i disse dager.

For det var i Tyskland det startet i 2010, da konservative tyske politikere foreslo å selge alt av verdi i Hellas.

KJEMPER: Skal vi tape skal det skje mens vi kjemper, ikke har gitt opp, sier Eleni Portaliou, sterk motstander av salget av Hellenikon. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

«De som er insolvente må selge alt de eier av verdi for å dekke gjelden», sa en av Merkels medarbeidere den gang.

De fikk det som de ville:

Den såkalte Troikaen, bestående av EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), bestemte at det skulle opprettes et fond som skulle stå for salget av nærmest alt som kunne ha verdi i Hellas.

Okkupasjon

Siden er havner, motorveier, flyplasser, øyer, store landområder, gårder, monumenter, tog, elektrisitet og gass noe av det som er lagt ut for salg. De ville selge Akropolis og vannreservoarene også, men det ble stoppet.

STREIK: Da kineseren overtok Hellas to største havner i Pireus, streiket arbeiderne i 48 timer. Foto: Michalis Karagiannis , Reuters

– Det er som en okkupasjon, de har tatt over landet vårt. Hellas er ikke lenger et fungerende demokrati. Det sier Eleni Portaliou, professor i arkitektur, forsker, og aktivist mot det som akkurat nå er det store stridseplet:

Det gamle flyplassområdet utenfor Athen, Hellenikon. Det har strandlinjer, parker og skoger, tidligere OL anlegg og flere arkeologiske funn og ruiner. En plan var laget for en offentlig, miljøvennlig og bærekraftig utvikling av området.

Nå vil fondet som administrerer salget av Hellas selge området, som er tre ganger så stort som Monaco, til private utbyggere som planlegger en luksuriøs ferie/drabantby i stedet.

STRID: Den gamle lfyplassen Hellenikon inneholder svært verdifulle områder, som nå skal selges til private utbyggere for en lav pris. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

Dårlige priser

– Tvangssalg gir ikke de beste prisene. Her betaler de ca. 900 millioner euro, mens flere uavhengige eksperter har verdsatt området til minst tre milliarder euro. Internasjonale investorer er som gribber, de vet vi er tvunget til å selge, og kreditorene vil bare ha penger fortest mulig. Da blir prisene elendige, og vi taper på alle fronter, sier Eleni.

Hun påpeker også paradokset ved at de som bestemte tvangssalget, sitter og plukker de beste kjøpene selv, til priser langt under markedsnivå.

– De snakker om privatisering som løsningen på alt, den nye religionen. Men av utenlandske kjøp er det stort sett statlige selskaper som har overtatt det som var greske offentlige selskaper, sier hun og nevner italienernes overtagelse av toget, tyskerne av flyplasser og telefoni og kinesernes kjøp av havner.

FRA STAT TIL STAT: Privatisering skulle være løsningen, men det er det statlige italienske togselskapet som har kjøpt det statlige greske togselskapet. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

Vondt verre

Folk har samlet seg i tusentalls og demonstrert, og mange eksperter både internasjonalt og i Hellas, mener det som skjer er ulovlig. Programmet Troikaen har tvunget på Hellas kan sammenlignes med det som ble gjort i Argentina, mener Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi og tidligere sjeføkonom i Verdensbanken.

Makro-politikken Troikaen tvinger på Hellas vil lede til en sterkere økonomisk depresjon, skriver han i New York Times.

– Jeg tror bestemt at politikken som tvinges på dem ikke vil virke, den vil føre til endeløs økonomisk depresjon, uakseptable nivåer av arbeidsledighet og stadig økende ulikhet. Jeg er også sterk tilhenger av demokratisk prosess, at den beste måten å få til rammeverk man mener er bra for økonomien, bør skje gjennom overtalelse, ikke tvang, skriver Stiglitz.

POSITIV: Viseminister Stergios Pitsiorlas mener utenlandske selskapers overtagelse av greske offentlige selskaper bare er et gode. Foto: George Panagakis/Getty Images)

Men alle innsigelser har falt for døve ører.

– Jeg mener protestene mot salget stort sett baserer seg på misforståelser og ufullstendig informasjon, sier viseminister for økonomi og utvikling, Stergios Pitsiorlas til VG.

Hellas har EU høyeste arbeidsledighet på 21,7 prosent, og det tredje høyeste nivå av fattigdom og sosial utstøting, mens gjelden fortsetter å være på umulige 184 prosent av BNP.

– I praksis brukes gresk økonomi som en melkeku for å betale internasjonale kreditorer på bekostning av det greske folk, sier forsker Sol Vila Trumbo ved Transnational Institute (TNI)

PROTESTER: Det har vært utallige protester og demonstrasjoner mot Troikaen, som de mener har overtatt Hellas. Foto: Dimitri Messinis , AP

Tapte rettssak

På øyene Zakynthos, Kefallinía og Korfu reiste folket seg i protest. Flyplassene er livsnerven deres både for transport og økonomisk livsgrunnlag. De gikk til rettssak for å hindre at tyskerne skulle overta flyplassene deres – og tapte.

Midt i Athen ligger Exarchia. Anarkistenes strøk. Her er de fleste vegger tagget med politiske slagord, og diskusjonene rundt kafébordene handler om vesentligheter.

– Mange demonstrasjoner starter her, forklarer Dimitris Belantis, advokat, professor og en av landets fremste eksperter på offentlig rett. Han førte saken om flyplassene.

– Kort fortalt ble det ingen rettslig behandling av saken, men en administrativ avgjørelse. Det var jo smart, for da kan den heller ikke ankes, hverken nasjonalt eller internasjonalt, påker Belantis, som tror retten hadde fått beskjed «av noen» om å løse saken på denne måten.

RETTSSAK: Dimitris Belantis, professor og ekspert i offentlig rett, førte saken mot tyskerne som ville overta flyplassene. De tapte. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

Ga opp



Belantis trekker oppgitt på skuldrene og legger til at den greske regjeringen og parlamentet har lagt seg på rygg og gitt opp kampen som folket gjerne vil føre. Det var Troikaen som tvang gjennom overtagelsen, men det greske parlamentet stemte også for salget av Hellas.

– Selv ministre har i ettertid innrømmet at de ikke visste hva de gjorde da de godkjente salget. Memorandumet de måtte stemme over var på tusenvis av sider, og de stemte over alt på en natt. Underliggende dokumenter er ofte forfattet av britiske advokatfirmaer, og er svært detaljerte og kompliserte. Britene kan jo dette med kolonistyre, sier han lakonisk.

Åtte milliarder euro betalte tyske Fraport for å overta de 14 lønnsomme flyplassene.

DEAL: Hellas statsminister Alexis Tsipras tar sjefen for den tyske flyplassoperatøren Fraport i hånden etter at de ble enige om tysk overtagelse av flyplassene. Foto: Louisa Gouliamaki , AFP

Bukken og havresekken

– De resterende 32 ble etterlatt til greske myndigheter, de går med tap og ble tidligere subsidiert av de 14 som tjente penger, sier Belantis.

Han fremhever at uavhengige eksperters prising av flyplassene var betydelig høyere, og at inntektene fra dem de neste årene er estimert til 22 milliarder euro – penger som nå går til Tyskland, og ikke til Hellas som skal dekke sin stadig enorme gjeld.

– Man kan jo merke seg at tyske Lufthansa var regjeringens rådgiver i salget. De eier også en stor del av Fraport, som overtok flyplassene. Alt er tydeligvis greit, sier advokaten hoderystende.

– Vi er blitt en koloni, der alt er kontrollert utenfra og den tyske stat har en svært sterk rolle.

Sol Vila Trumbo påpeker at bare lønnsomme selskaper plukkes ut til salg.

– Det fører til at Hellas selv mister muligheten til å tjene penger for å betale gjelden sin.

Men viseminister Pitsiorlas mener tvert om:

– Den greske regjeringen implementerer et program som skal restrukturere den greske økonomien, ved å utnytte kunnskap og god ledelse fra verdensledende selskaper innenfor nøkkelområder.

Han avviser også at Hellas selges og understreker at avtalene for kjøperne er eierskap i opp til 99 år.

VERRE: Markos Katsianis, tror tiltakene fra Troikaen kommer til å gjøre situasjonen enda verre for Hellas. I bakgrunnen kona og en av døtrene. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

Ikke innsyn



Markos Katsianis, arkeolog og sint, oppgitt greker. Han tar seg god tid når han ruller seg en sigarett og tenner den.

– Vi bestemmer ikke lenger selv over vårt eget land. Troikaen har overtatt oss med tvang, og med IMF i spissen driver de nå en bevisst destabilisering av den sosiale staten. Det presenteres for oss som om privatisering er nøkkelen, fordi staten ikke greier oppgaven sin. Sannheten er at de selger landet vårt og stikker med pengene, og ingenting blir bedre. Allerede er tilbudene forverret og prisene steget på for eksempel togene som er solgt. Alt kan ikke handle om økonomisk profitt, mennesker er mer enn penger, sier han.

En ting som gjør mange oppgitte og kamptrette er byråkratiet:

– Det er vanskelig å få oversikt, det meste ved dette salget av landet vårt skjer etter spesielle regler som er unntatt offentlighet, påpeker Eleni.

– Det er forskrevet en medisin til vårt land som ikke helbreder oss. Hverken Syriza eller Troikaen respekterer folkets vilje, de bryr seg ikke. Og det er ikke bare her det er slik okkupasjon, det er mange steder. Det uvanlige er at det skjer i Europa nå, sukker hun.

IKKE STEMME: De unge gidder ikke å stemme, for landet er ikke lenger deres, sier Vassilis Bekrodimitris. Foto: Chryssa Panoussiadou , VG

Til tross for EUs rolle i tvangstiltakene mener mange grekere fortsatt at det er bedre å være i EU, med alle sine mange feil og mangler, enn det er å være utenfor. Men Tysklands rolle og makt har de liten aksept for.

– Jeg er imot salget av landet vårt! Det vil ikke sanere gjelden vår, men gjør oss enda mindre i stand til å få inntekter. Nå går pengene vi kunne tjent og betalt gjeld med, til utlandet isteden, påpeker den sindige familiefaren og kameramannen Vassilis Bekrodimitris.

Han mener tyske myndigheter og bankers rolle har vært svært kritikkverdig. Tyskland er det eneste landet i EU som vinner på den greske krisen, mener han.

– Jeg sier som de unge, hvorfor skal vi gidde å stemme når vi ikke eier landet vårt lenger likevel?