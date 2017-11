Hårvask-krav fra frisører får Grande til å stusse

Kravet fra bransjeorganisasjoner om at alle frisørsalonger må tilby hårvask til kundene sine møtes med hoderysting fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Sånn helt seriøst, er det en statlig oppgave å regulere hårvask, spør Venstre-lederen på Twitter.

Der lenker hun til en artikkel om frisørkjeden Cutters i Dagens Næringsliv mandag. NHO Service og Handel og Norske frisør- og velværebedrifter mener frisørkjeden bryter med en forskrift som regulerer hygienekrav til blant andre frisører.

Cutters nekter for at forskriften brytes, selv om salongene deres ikke tilbyr hårvask.

– Kunden må få bestemme

Kjeden har nå 1.500 kunder i snitt om dagen og har på to år vokst til 30 salonger og 180 ansatte, skriver DN.

Fremskrittspartiets Jan Steinar Engeli Johansen har liten sans for kravet fra NHO.

– Det er jo galskap, da. Kunden må få bestemme. Det kommer noen nye, og så klarer ikke konkurrentene å tilpasse seg. Det er ingen som går inn og påbyr bilverksteder å måtte ha lakkering, sier han til avisen.

Også Unge Høyre mener et påbud må være unødvendig, selv om moderpartiet formelt ikke har bestemt seg ennå. Ap har bedt helseministeren svare på hvordan forskriften skal tolkes. Departementet har på sin side innkalt de ulike partene til møte 9. desember for å drøfte saken.

Avviser at det er et vaskekrav

NHO-sjef Kristin Skogen Lund understreker overfor NTB at det ikke er snakk om et krav om tvungen hårvask hos norske frisører.

– NHO er naturligvis imot tvungen hårvask av frisørkunder. Tvert imot: Vi er for frihet til å velge om man vil ha håret vasket eller ikke, og vi er for innovasjon og fri konkurranse. Vi mener imidlertid at rammene for bedrifter må være helt tydelige og alle aktørene må konkurrere på like vilkår, sier hun.

Skogen Lund viser til at det i frisørbransjen «alltid har vært en selvfølge» med innlagt vann og en hårvaskeservant.

– Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om, er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, framholder hun.

