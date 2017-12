Guatemalas president følger i Donald Trumps fotspor, og har gitt ordre om at landets ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem.

Julaften annonserte Guatemalas president Jimmy Morales at landets ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem.

Dermed blir det mellomamerikanske landet det første som følger USAs eksempel etter president Donald Trumps kontroversielle anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Det melder ABC news.

Stemte mot resolusjon



Det var den 6. desember i år at Trump i en tale bekreftet at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Samtidig sa han at han ville starte prosessen med å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Beslutningen ble møtt med fordømmelse og bekymring fra en rekke land verden over, og 21. desember stemte til sammen 128 land ja til en FN-resolusjon som tok avstand fra Trumps beslutning.

Ni land stemte imot resolusjonen. Guatemala var ett av disse.

Verken Trump eller Morales har satt noe tidspunkt for når deres lands ambassader skal flyttes til Jerusalem.

Morales skrev på Facebook søndag at han hadde instruert utenriksdepartement til å flytte ambassaden etter at hadde samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Ingen andre land har sin ambassade i Jerusalem, men også Tsjekkia har signalisert at landet vurderer å flytte sin ambassade.

Gjør krav på hele Jerusalem

Israel gjør krav på hele Jerusalem som sin hovedstad og har okkupert den østre delen av byen, som palestinerne gjør krav på.

Trumps beslutning brøt med flere tiårs diplomatisk praksis, og en rekke statsleder har gjentatte ganger sagt at Jerusalems status må avgjøres gjennom forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.

USAs anerkjennelse utløste en bølge av sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Tolv palestinere har mistet livet.

(VG/NTB)