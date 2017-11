Gina Lollobrigida avslører at hun ble utsatt for seksuelle overgrep

Den italienske filmlegenden Gina Lollobrigida (90) forteller at hun som ung ble utsatt for to seksuelle overgrep, men at hun var redd for å melde ifra.

Avsløringene kom i et fjernsynsintervju som ble vist onsdag kveld i Italia.

Stjernen fra 1950-tallet sa at avsløringer om trakassering og overgrep fra så langt tilbake i tid kanskje kunne gi inntrykk av at hun var ute etter medieomtale.

Men hun ble raskt konkret og fortalte at hun har vært utsatt for to tilfeller av overgrep som hun betegnet som «ganske alvorlige».

– Man må ha mot til å synge ut når det skjer, men jeg hadde ikke den type selvtillit. Jeg var 19 år da det skjedde. Jeg bet det i meg og sa ingenting, sa Lollobrigida om det første overgrepet.

Lollobrigida fortalte at den ene overgriperen var italiensk, og at den andre var en utlending. Hun oppga ingen navn.

Den italienske skuespilleren var et av sin tids mest kjente skuespillere. Hun hadde roller i flere storfilmer på 1950- og 60-tallet, og spilte blant annet mot amerikanske filmstjerner som Burt Lancaster og Tony Curtis.

Seksuell trakassering og overgrep i filmbransjen har den siste tiden fått stor oppmerksomhet i kjølvannet av de mange anklagene mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

