Mahama hevdet han representerte norsk-støttet bank

Eks-president John Mahama hevdet han kom fra den afrikanske utviklingsbanken da han tok med seg det mystiske Dubai-selskapet til Namibia. Den mektige banken nekter for å ha noe med besøket å gjøre.

Hvert år går 700 millioner bistandskroner fra Norge til Den afrikanske utviklingsbanken.

Det var denne banken ekspresident John Mahama hevdet å representere da han i juli i år reiste til Namibia med et fristende tilbud.

Han ville hjelpe selskaper fra Dubai med å etablere seg innen energisektoren i Namibia, oppga han. Til pressen sa han videre at Utviklingsbanken kunne bidra med egne investeringer.

Etterlyst Oslo-mann

Men lørdag kunne VG avsløre at ekspresidenten egentlig var i Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap – The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum. Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor har en helt sentral rolle i selskapet.

PRESSEKONFERANSE: John Mahama (nr. to fra venstre) i Namibia. Til høyre for eks-presidenten sitter Mustafa Ahmed som jobber for sjeikens kontor, og administrerende direktør Maher Al Alili i Ameri Group/sjeikens kontor. Foto: NBC

I 2015 inngikk selskapet Ameri Group, som eies av sjeikens selskap, en milliardavtale i Mahamas hjemland Ghana da han var president. Avtalen stemples i dag som svindel.

VG har i flere måneder forsøkt å få en avklaring rundt Mahamas rolle for Den afrikanske utviklingsbanken – og om deres rolle i Namibia-besøket.

Først opplyste kommunikasjonsrådgiver Chawki Chahed at Mahama var valgt som «goodwill-ambassadør» for banken.

FAKTA ** I 2015 avslørte VG at den internasjonalt etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde signert en energiavtale mellom Ameri Group og den ghanesiske regjeringen verdt 4,4 milliarder kroner – med en overpris på 1,2 milliarder. ** Saken skapte politisk storm i Ghana. En regjeringsoppnevnt gransking har stemplet avtalen som svindelaktig – og rådet regjeringen til å kreve de 1,2 milliardene tilbakebetalt, om ikke Dubai-selskapet Ameri Group reforhandler avtalen. ** John Mahama var president i Ghana da den omstridte avtalen ble inngått. VG kan nå avsløre at han gjennom sitt nettverk har tatt med Ameri Group til Namibia for å forsøke å inngå nye energiavtaler.

Men da VG kunne frembringe nye opplysninger om Mahamas oppsiktsvekkende samarbeid, snudde utviklingsbanken tvert om – og sa de ikke hadde noe med Mahamas tur til Namibia å gjøre.

Denne gangen var det direktøren for kommunikasjon og eksterne relasjoner, Victor Oladokun, som svarte:

– Tidligere president John Mahama representerer ikke banken, og banken er ikke involvert i hans forretningsavtaler. AfDB har ikke deltatt i noen transaksjoner mellom partene, og har ingen kunnskap om omstendighetene dere omtaler.

Mahamas initiativ

– Hvorfor tillater utviklingsbanken Mahama, som deres goodwill-ambassadør, å jobbe for selskaper som Ameri og Sjeikens kontor?

– Banken har ikke noen offisielle stillinger som kalles «goodwill-ambassadør», men vi oppfordrer ledere til å brukes deres «goodwill» for å fremme Afrikas utvikling. Igjen – Utviklingsbanken har ikke noe kunnskap om, eller noe forhold til, selskapene dere nevner.

Ifølge namibiske myndigheter var det Mahama selv som tok initiativ til møtet – og brakte de to mennene fra det omstridte Dubai-selskapet til Namibia.

FRA DUBAI: Selskapet til sjeiken eier i dag Ameri Group, som inngikk milliardavtalen i Ghana. Foto: , IKKE VG-BILDE

Før lørdag var det ikke kjent hvem mennene fra Dubai egentlig jobbet for: The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Norges ledende korrupsjons-ekspert, professor Tina Søreide, uttalte søndag til VG at mistanken om korrupsjon er styrket etter VGs nyeste avsløringer.

– Kan dere garantere at dette ikke er korrupsjon?

– Banken har nulltoleranse for korrupsjon. Som alle multilaterale finansinstitusjoner, tar Den afrikanske utviklingsbanken en sterkt standpunkt mot korrupsjon på alle nivåer. Gjennom en egen avdeling som jobber med integritet og anti-korrupsjon, straffer banken alle selskaper som er involvert i korrupsjon hardt, og slike selskaper vil være utestengt i alt samarbeid med banken, sier Oladokun.

Den regionale utviklingsbanken ble etablert i 1964, og i dag er 54 afrikanske land og 27 ikke-afrikanske land aksjonærer.

Norsk bidrag

Norge er både aksjonær i banken og bidragsyter til bankens utviklingsfond. Utviklingsbanken har som formål å bidra til økonomisk og sosial utvikling i Afrika. Norge har som uttalt mål å bidra til å gjøre AfDB til den sentrale utviklingsaktøren i Afrika.

Norges representant i Utviklingsbanken er statssekretær i Utenriksdepartementet, Tone Skogen. Det har ikke lykkes VG å få et intervju med statssekretæren.

På VGs spørsmål om saken svarer talsperson i UD, Guri Solberg:

– Vi er kjent med svaret VG har fått fra Afrikabanken hvor det vises til at det ikke er noen forbindelse mellom rollen som John Mahama har som pådriver for Afrikabankens arbeid og andre roller og engasjement han måtte ha. Afrikabankens ledelse utpeker jevnlig rådgivere eller personer som får en talsmanns- eller pådriver-rolle for banken. Dette er beslutninger som normalt fattes av bankens ledelse, ikke av medlemslandene. Utover det har vi ingen kommentar.