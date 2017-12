Ghanas regjering vil stoppe millionutbetalinger etter VG-avsløring

Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (42) signerte milliardkontrakten mellom Ghana og et mystisk Dubai-selskap. Nå stempler energiministeren i landet avtalen som korrupt - og lover å straffeforfølge alle involverte.

VG har i en rekke saker fra 2015 til i dag avslørt hvordan den svindelsiktede norsk-pakistaneren Umar Farooq Zahoor (42) har vært involvert i en omstridt energiavtale i Ghana.

Zahoor er internasjonalt etterlyst for Nordea-bedrageriet i 2010.

Senest i november i år kunne VG avdekke en hemmelig forbindelse mellom Ghanas eks-president, John Mahama og Oslo-mannen.

EKS-PRESIDENT: John Mahama tok med seg et omstridt Dubai-selskap til Namibia. Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor er sentral i selskapet. FOTO: SYLVAIN CHERKAOUI, AP

Mahama var president i Ghana da avtalen, verdt 4,4 milliarder, ble inngått. VG avslørte at Dubai-selskapet Zahoor representerte, Ameri Group, satt igjen med 1,2 milliarder kroner.

Nå reagerer den nye regjeringen i Ghana kraftig.

Energiminister Boakye Agyarko stempler avtalen som korrupt - og lover å straffeforfølge alle involverte ghanesere.

– Pågår en bred etterforskning

– Indikatorene er klare. Jeg kan ikke si så mye konkret, ettersom det ikke er jeg som står for etterforskningen. Det er det politiet og nasjonale sikkerhetsmyndigheter som gjør, sier Agyarko til VG.

Noe av det første Agyarko gjorde da han ble innsatt som energiminister i 2016 - ett år etter VGs avsløringer - var å nedsette en komité som skulle granske avtalen mellom Ameri Group og Ghanas regjering.

I vår kom den endelige rapporten som konkluderte med at avtalen var «svindelaktig».

PRESSEKONFERANSE: John Mahama (nr. to fra venstre) i Namibia. Til høyre for eks-presidenten sitter Mustafa Ahmed som jobber for sjeikens kontor, og administrerende direktør Maher Al Alili i Ameri Group/sjeikens kontor. FOTO: NBC

– Men jeg kan bekrefte at det pågår en bred etterforskning av saken, der granskningskommisjonens rapport er en viktig brikke, sier energiministeren.

Vil stanse utbetalinger

Kommunikasjonssjefen i Energidepartementet i Ghana, Nana Damoah, sier følgende til VG om hva som nå vil skje med den omstridte energiavtalen:

– Alle indikasjoner fra den nye regjeringen viser at de er fast bestemt på å oppheve avtalen. Samtidig har energiministeren offentlig sagt at han i mellomtiden ikke vil godkjenne at Ameri Group får utbetalt et eneste øre, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Fra avtalen ble inngått i 2015 har det månedlig blitt overført rundt 80 millioner kroner fra Ghana til Dubai-selskapet.

11. november i år kunne VG avsløre at ekspresident John Mahama i Ghana i sommer var i Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap – The Private Office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

– Mahama må svare

Dette selskapet eier Ameri Group - og den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor har en helt sentral rolle i sjeikens forretninger.

Professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide har tidligere uttalt at avtalen som ble inngått i 2015 har alle kjennetegn på korrupsjon - og at mistanken er ytterligere styrket etter VGs siste avsløringer.

SKULLE REDDE VERDEN: John Mahama og statsminister Erna Solberg ble utpekt til å lede en gruppe med kjendiser som skulle jobbe med FNs bærekraftmål. Dette fotoet er tatt av de to statslederne på en antikorrupsjonskonferanse i London i 2016. Foto: John Mahama/flickr

Kommunikasjonssjefen i Energidepartementet i Ghana, Nana Damoah, sier til VG at mange nå stiller spørsmål ved avgjørelser Mahama gjorde som president:

– Hans handlinger må nå tåle tøffe spørsmål. Hvis han tror på ansvarlighet og hans egen kredibilitet, så må han svare på spørsmål om Ameri. Hvis han ikke svarer, kan han skylde seg selv.

Fikk besøk på kontoret

President John Mahama tapte presidentvalget i desember i fjor. Den nye presidenten utnevnte Boakye Agyarko som Ghanas nye energiminister.

Han forteller at han kort tid etter presidentvalget ble oppsøkt av representanter fra Ameri Group.

KORRUPSJONSEKSPERT: Professor Tina Søreide ved NHH kjenner Ghana godt. FOTO: HELGE SKODVIN

– Allerede dagen før jeg ble utnevnt som energiminister fikk jeg besøk av noen personer på mitt kontor som sa at de representerte Ameri. De sa de ønsket å investere i Ghana de neste 50 årene. Jeg ba dem slutte å fortelle historier og presiserte at det allerede er et stort problem med Ameri-avtalen. Om de ikke fikset dette, kunne de bare glemme det, sier energiministeren.

Fiendtlige forhandlinger

– Jeg ba dem lage et forhandlingsteam og sa at vi skulle gjøre det samme – men at de skulle dekke kostnadene. Dette godtok de, sier energiministeren.

Ghanas team med forhandlere ble så sendt til Dubai.

– De to første dagene var det gode forhandlinger, men de ble fiendtlige på den tredje dagen. Så jeg ba mine folk bryte forhandlingene umiddelbart og reise hjem, sier energiministeren.

Senere har han sendt teamet tilbake til Dubai tre ganger, men representanter fra Ameri fortsatte å være svært fiendtlige, ifølge energiministeren.

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med ledelsen i Ameri Group, uten å lyktes. Selskapet har heller ikke kommentert VGs avsløringer om bindingene til president John Mahama.