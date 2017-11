Eksperter: - Styrker mistanken om korrupsjon

Tina Søreide er Norges ledende korrupsjonsekspert. Hun mener VGs avsløring om at eks-president John Mahama i sommer samarbeidet med personene bak Ameri Group, styrker mistanken om korrupsjon.

Etter at VG avslørte milliardavtalen mellom Ghana og Ameri Group for to år siden, uttalte professor Tina Søreide at avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

Hun mener VGs nye avsløring om skjulte bindinger mellom den tidligere presidenten i Ghana og det omstridte selskapet fra Dubai styrker mistanken ytterligere.

Ameri Group er beskyldt for å ha inngått en svindelaktig avtale med hans hjemland - hvor de selv sitter igjen med 1,2 milliarder kroner.

– Bør få rettslige konsekvenser

– Det er selvsagt nærliggende å tro at samarbeidet bekrefter mistanken om en korrupt avtale mellom partene da mannen var president. Hva som er fakta avhenger av utfallet av en etterforskning, sier professoren til VG.

I sommer gjennomførte ghanesisk politi flere razziaer mot politikere som var involvert i inngåelsen av avtalen.

Til VG opplyser politiet i Ghana at de ikke vil utelukke en etterforskning av landets tidligere president, John Mahama.

VG har i syv uker forsøkt å få direktekontakt med eks-president John Mahama. Hans nærmeste rådgiver har bekreftet at han har fått VGs forespørsel, men heller ikke lørdag lyktes det å få Mahama til å kommentere saken.

Ameri Group-sjef Maher Al Alili har heller ikke svart på VGs henvendelser.

Tina Søreide er professor ved Norges Handelshøyskole med korrupsjon som hovedfelt. I tillegg har hun studert korrupsjon i Ghana for Verdensbanken.

Hun har tidligere uttalt at det er viktig at saken blir etterforsket:

– Det er svært viktig at saken får rettslige konsekvenser i Ghana, poengterer hun på nytt.

Søreide har lest VGs artikkel og uttaler seg på grunnlag av at VGs opplysninger er korrekte.

– Betydelige utfordringer

– Nå er det ikke første gangen at en tidligere statsleder samarbeider med foretak som har vært - eller er - involvert i lugubre forretninger – og det er heller ikke bare i fattige land at det skjer, sier professoren.

– Hva mener du om ekspresidentens rolle?

– En grunn til at en tidligere statsleder er ettertraktet for å fremme salg internasjonalt, er naturligvis at de beholder en viss autoritet etter at vervet er avsluttet - eller de har kontakter på høyt nivå som gjør at de kan fungere som døråpnere og øke sannsynligheten av et positivt utfall av avgjørende møter, sier Søreide.

Hun forteller at Ghana har innført en rekke mekanismer som skal avdekke og hindre korrupsjon, blant annet et særskilt etterforskningsorgan, veletablert riksrevisjon, og en egen kommisjon for etterforskning av mulig svindel av offentlige midler.

Landet har sterkere statlige institusjoner enn de fleste andre afrikanske land, det er eksempler på at politikere etterforskes ved mistanke om korrupsjon, og antikorrupsjon er stadig på den politiske dagsordenen.

– Til tross for alt dette, Ghana har likevel betydelige utfordringer med korrupsjon – inkludert på politisk nivå, sier Søreide.

– Åpenbare «røde flagg»

Også korrupsjonsekspert og advokat Mats Stenmark mener at mistanken om korrupsjon er styrket, etter å ha fått fremlagt VGs opplysninger.

– Det er generelt sett knyttet en betydelig korrupsjonsrisiko til avtaler innen energisektoren i afrikanske stater. Opplysningene om at det er inngått en avtale i denne størrelsesorden, til en betydelig overpris, med et helt nyopprettet selskap, er åpenbare «røde flagg» som indikerer at det kan foreligge misligheter ved transaksjonen, sier Stenmark, og legger til:

– VGs opplysninger om at Ghanas president på tidspunktet avtalen ble inngått, nå fronter selskapet som leverte turbinene, styrker denne indikasjonen ytterligere.

– Seriøse aktører vil i slike situasjoner normalt selv iverksette en gransking for å kartlegge transaksjonen nærmere, og det er naturlig at de ansvarlige offentlige myndighetene i de involverte landene også kommer på banen, sier Stenmark.