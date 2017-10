Franske kvinner «henger ut grisen» etter Weinstein-avsløringene

Frankrike har fått sin versjon av kampanjen #metoo: #balancetonporc – «avslør grisen din» flommer over av historier om seksuell trakassering og angrep.

Kvinner over hele verden har tatt til sosiale medier for å fortelle om overgrep, trakassering og maktmisbruk under emneknaggen #metoo, etter at stadig flere kvinner har anklaget filmmogulen Harvey Weinstein for overgrep.

Kampanjen #balancetonporc ble innledet av den New York-baserte journalisten Sandra Muller, som postet følgende twitter-melding om sine ydmykende erfaringer med en mektig sjef: «Du har store bryster. Du er en kvinne etter min smak. Jeg skal gi deg en orgasme som varer hele natten», minnes hun at han sa.

Responsen uteble ikke. Titusenvis av franske kvinner kastet seg over tastaturene, men ingen mektige menn er så langt eksponert eller identifisert.

Vil ha nytt lovforslag



Samtidig foreslår likestillingsminister Marléne Schiappa, som også er en kjent blogger og forfatter, at det innføres bøter på opptil 5000 euro for seksuell trakassering.

– Vi har alle historier om trakasseringer og overgrep. En av mine beste venner har våget å fortelle noe med denne emneknaggen som hun aldri tidligere har fortalt sine venner, bemerker Schiappa i et intervju med RTV.

Hun sier hun er dypt beveget over alle kvinnene som står frem på sosiale medier.

ØNSKER BØTER: Likestillingsminister Marléne Schiappa blir rørt av den franske kampanjen på sosiale medier. Nå vil hun innføre bøter på 5000 Euro for seksuell trakassering. Foto: AFP

Lidd i stillhet lenge



Sandrine Rousseau, tidligere leder av Det grønne partiet, nå fremtredende talsperson for ofre for seksuell trakassering, erklærer at Harvey Weinstein-saken har fått spesiell betydning i Frankrike, fordi kvinner har lidd i stillhet så lenge.

Rousseau var en av flere kvinner som i fjor anklaget partitoppen Denis Baupin for seksuell trakassering. Baupin skal ha presset henne opp mot en vegg og kysset henne med makt.

ANKLAGET: De kvinnelige politikerne Sandrine Rousseau, til venstre, Isabelle Attard, Annie Lahmer og Elen Debost, fra Det grønne partiet anklaget partifellen Denis Baupin for seksuell trakassering. Foto: AFP

Det ble aldri noen rettssak fordi det hadde gått så lang tid, men Baupin måtte trekke seg som visepresident i nasjonalforsamlingen.

Weinstein-skandalen har i Frankrike gjenoppfrisket minnene om Dominique Strauss-Khan, den tidligere lederen av Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble arrestert på et hotell i New York i 2011 og anklaget for overgrep mot en stuepike.

Strauss-Khan, som senere også ble tiltalt for hallikvirksomhet, ble frikjent i retten, men hans drøm om å bli president i Frankrike, ble knust etter skandalen.

Etterlyser handling



Saken bidro til å endre franskmenns motvilje mot å henge ut kjente personer som har forgrepet seg på kvinner.

– Avsløringen av Weinstein har funnet en sterk klangbunn i Frankrike. Det som tidligere ble sett på som frekkheter blir nå betraktet som seksuell trakassering, fastslår Rousseau i et intervju med New York Times.

– Kampanjen #balancetonporc er en bra begynnelse, men alle ordene må nå omsettes i handling, erklærer hun.

En undersøkelse utført av meningsmålingsbyrået Ifop viser at kun 65 av 1048 søksmål i Frankrike som går på seksuell trakassering, ender med en dom.

Norge er intet unntak. Svært få saker går videre til rettsapparatet. Av 80 innmeldte saker til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2007 til 2015, endte kun seks saker i domstolen, men bare én av sakene ble vunnet.

MISTET MOTVILJEN: Før fallet til mektige Dominique Strauss-Kahn, som var sjef i det internasjonale pengefondet IMF, var motviljen i Frankrike stor mot å henge ut kjente personer som begikk seksuelle overgrep. Alt forandret seg med ham. Foto: AP

Få kjente menn identifisert



Foruten Harvey Weinberg er få kjente menn blitt identifisert som følge av at flere nå deler sine historier. I Sverige er den populære og folkekjære TV4-profilen Martin Timell eksponert.

Også en mannlig sjef i allmennkringkastingen SVT er under utredning etter påstander om seksuell trakassering av kolleger. En medarbeider i Aftonbladet er anklaget for voldtekt.

– En slik kampanje kan kanskje medføre at maktpersoner blir redde for å bli eksponert og hengt ut, sier Siri Thoresen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Men om det som nå skjer bidrar til å bringe ned forekomsten av overgrep og trakassering, vet jeg ikke. Derimot vet vi fra tidligere forskning at dette er veldig utbredt og at særlig ungdom rammes.

Én av ti kvinner voldtatt i Norge



I 2014 var Thoresen med på å legge frem en rapport som konkluderte med at én av ti norske kvinner er blitt voldtatt. Blant kvinner som rapporterte voldtekt hadde halvparten opplevd voldtekt før fylte 18 år.

Forskeren mener at kampanjer av dette slaget på sosiale medier kan bidra til at personer som har vært utsatt for overgrep eller trakassering innser at de slett ikke er alene, at mange har opplevd det samme.

ANKLAGER: Den franske skuespilleren Léa Seydoux anklager Harvey Weinstein for seksuell trakassering. Til The Guardian fortalte hun at alle visste hva han drev med. Foto: AFP

De franske skuespillerne Emma de Caunes, Florence Darel, Léa Seydoux og Judith Godrèche, sto alle sammen frem som Weinstein-ofre i #metoo-kampanjen.



– De kvinnene som først sto frem har veldig høy sosial status. Dette er kvinner som har klart seg bra i livet. Det viser at absolutt alle kan bli utsatt for overgrep og trakassering, presiserer forsker Siri Thoresen.