PARIS (VG) Mannen som gjorde presidentkandidat ut av Marine Le Pen, Florian Philippot, beskriver det som en lettelse å forlate partiet Nasjonal Front.

Florian Philippot er han som ble kalt «mannen som kan gjøre Marine Le Pen til president» av flere internasjonale storaviser under den franske valgkampen i vår.

Etter at den unge statsviteren Philippot ble introdusert for Nasjonal Fronts partiarving for åtte år siden, gjennomgikk det immigrasjonskritiske partiet en fullstendig fornyelse. Marine Le Pen overtok sin fars plass som Nasjonal Fronts leder, og partiet sanket millioner av nye velgere da de tok politikken mer mot venstre og pusset imaget til å bli mer «stuerent».

Florian Philippot har blitt tilskrevet mye av æren for at Marine Le Pen sto igjen som én av to finalister i presidentvalgkampen i år. De to var et radarpar.

Men i dag, et knapt halvår etter at Le Pen måtte se seg slått av nåværende president Emmanuel Macron, er situasjonen en ganske annen.

Når VG møter den 36 år gamle Florian Philippot på en bistro i Paris' 6. arrondissement, er han frontfigur for sin egen nystartede politiske bevegelse, Patriotene. Det har gått halvannen måned siden han sa «au revoir» for godt til Nasjonal Front. Til VG vedgår han at «det ble rotete» den siste tiden hos det kontroversielle partiet.



– Det var en lettelse å gå. En følelse av å settes fri, sier Philippot til VG, og ser virkelig ut som om han mener det.

Homo-hets



FAKTA: FLORIAN PHILLIPOT (36): * Tidligere visepresident i det populistiske og innvandringskritiske partiet Nasjonal Front og partileder Marine Le Pens nærmeste medarbeider gjennom åtte år. * Sto bak Le Pens kontroversielle utspill under presidentvalgkampen om å forlate eurosonen, et forslag mange mener svekket Le Pens popularitet. * Forlot Nasjonal Front etter intern maktkamp den 21.september, noe som kan føre til en splittelse i på ytre høyre fløy i Frankrike. * Har startet sin egen euroskeptiske bevegelse, Patriotene. (Kilde: NTB, AP)

En laber innspurt i presidentvalgkampen for Nasjonal Front, toppet av en pinlig siste debatt av Marine Le Pen mot Emmanuel Macron, ledet til en full indre krise i partiet på forsommeren.

Kjernen av striden dreide seg om hvorvidt partiet skal trekke Frankrike ut av EU og eurosamarbeidet.

EU-motstander og visepresident Philippot, partiets «gullgutt» i veksttider, fikk rollen som syndebukk da tidene ble tøffere. Skittkastingen fra noen av hans hans tidligere partifeller er personlig.

Det vekket oppsikt i partiets ultrakonservative fløy dengang Philippot, en homofil mann, ble visepresident i partiet der grunnleggeren, Jean-Marie Le Pen, har kalt det å forelske seg i samme kjønn «en biologisk og sosial abnormalitet». Disse Nasjonal Front-medlemmene nølte ikke med å la høre fra seg når krisen rammet partiet i sommer.

I skrivende stund raljerer tidligere partifeller av Philippot på Twitter med påstander om at «man må være homofil for å samarbeide med Philippot». Den ferske Patriotene-lederen svarer på samme plattform at han er «glad han forlot partiet»

– Det er i motgangstider at du ser folks sanne ansikt, bemerker Philippot til VG, og tar rolig en munnfull av sin doble espresso.

PÅ EGNE BEN: Tidligere visepresident i Nasjonal Front, Florian Philippot, leder nå sin egen politiske bevegelse og er overbevist om at de tradisjonelle partienes tid er forbi. FOTO: AFP

Mer «frexit», mindre innvandringsfokus



Nettopp den saken som gjorde at den 36-årige politikeren forlot Nasjonal Front. Utmeldingen av det europeiske valutasamarbeidet er Patriotenes fremste politiske sak nå.

– Kontrollerer man ikke valutaen, kontrollerer man heller ikke sitt eget land, sier den dresskledde politikeren til VG i Paris.

Han trekker også frem arbeidsledighet, trygd og dyrevern som viktige saker for bevegelsen, men sier innvandring vil få en mindre altoverskyggende plass i Patriotenes program, enn hva det har i dag i Nasjonal Front. Den franske politikeren drar frem mobilen og viser VG nasjonal Fronts siste kampanje med slagordet «å utvise er å beskytte», som Philippot mener er «unødvendig fiendtlig».

– Se på dette da! Denne spekulative og aggressive måten å forsøke å vinne stemmer på. Dette ville aldri skjedd med meg der, sier han og rister på hodet.

Ideologisk sett plasserer partilederen Patriotene på samme hylle som som UKIP i Storbritannia og 5-stjernerspartiet i Italia, populistiske bevegelser som er kjent for sin EU-skepsis.

UKIPs berømte og beryktede tidligere leder Nigel Farage, har Philippot allerede hatt møter med disse siste ukene. Til VG sier Patriotene-lederen at Farage er en han gjerne lar seg inspirere av.

– Farage har lært meg å holde fast på det jeg tror på, og ikke gi meg eller inngå halvgode kompromisser. Og det å ikke ta folk for å være idioter - for det merker de med en gang, sier han.

FORBILDE: Den frittalende Nigel Farage er en politiker Florian Phillipot har sansen for. FOTO: NINA RANGØY/VG

Kuttet kontakt med Le Pen

GRØNT LYS FOR PHILIPPOT: Med Patriotene har et av Europas mektigste land tatt nok et steg bort fra de tradisjonelle politiske partiene, sammen med Macrons og Melenchons politiske bevegelser. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

I løpet av den halvannen måneden som har gått siden han brøt ut av sitt tidligere parti, virker Phillipot å ha fjernet seg veldig fra tidligere partifeller. På spørsmål fra VG om hvilken relasjon han nå har til Marine Le Pen, svarer han «ingen».

– Vi har ingen kontakt, ikke siden jeg forlot partiet. Det ble ganske rotete på slutten, og det er klart, det kunne jeg ønske at vi hadde unngått. De politiske valgene hun tok har hatt personlige og mellommenneskelige konsekvenser. Trasig, men sånn er det, sier han, kort og bestemt.

Flere av de yngre, høyt utdannende figurene som Philippot i sin tid hadde trukket inn i Nasjonal Front, har nå fulgt han videre til bevegelsen Patriotene. Tiden som han som alltid opererer i kulissene, er over for 36-åringen.



– Nå er jeg fri til å gjøre politikk på mine egne premisser.