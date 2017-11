Sirkus-tiger rømte i Paris - ble skutt og drept

En tiger har blitt skutt i Paris etter at den rømte fra et sirkus i den vestlige delen av byen.

Nyheten kom etter at Paris' offentlige transportmyndigheter stengte trikkelinjene i det femtende arrondissement, ifølge den britiske avisen Telegraph.

Det var radiokanalen France Info som først rapporterte om hendelsen.

To øyenvitner skal ha sett tigeren gå over trikkeskinnene på linje 3.

Politi og sirkus-ansatte rykket ut til stedet. To eksplosjoner skal ha blitt hørt.



Politiet har nå bekreftet at faren er over og at tigeren er skutt av eieren selv i nærheten av Pont du Garigliano.

Det er foreløpig uklart hvordan tigeren rømte fra sirkuset.

TOMT FOR TIGER: Et sirkusburet i Paris står tomt etter at en tiger rømte fredag. Foto: Thomas SAMSON , AFP



