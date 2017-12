Mener fransk kan bli verdens største språk

PARIS (VG) President Emmanuel Macron jobber for at fransk skal spres så mye at det blir verdens fremste språk.

Den unge presidenten mangler hverken innsatsvilje eller selvtillit, og mange mener det er med rette Emmanuel Macron har fått tilnavnet Jupiter. Nå har han satt seg som mål å gjøre sitt morsmål til verdens største språk.

«Fransk kan bli det fremste språket i verden. La oss ta utfordringen sammen!», skrev presidenten på Twitter fra Burkina Faso, en av Frankrikes tidligere kolonier.

Langt igjen

Det er en lang vei igjen å gå før Macron kan håpe å nå målet. I skrivende stund ligger fransk som nummer 16 på listen over mest brukte morsmål, ifølge Det store norske leksikon.

Macron har satt seg som mål at fransk i løpet av hans presidentperiode skal være inne på topp 15-listen. Det kan vise seg vanskelig, også på grunn av den demografiske utviklingen i Frankrike, hvor hvert par i gjennomsnitt får 1.93 barn.

Dessuten viser andre rangeringer at Frankrike ikke er høyere rangert enn 18. plass, noe som i så fall betyr at Macron må rykke forbi koreansk, vietnamesisk og telugu for å sikre seg en plass på topp 15-lista.

Men den 39-årige presidenten mangler ikke pågangsmot. I Burkina Faso holdt han en flammende tale om sitt morsmål.

– Det franske språket har passert Frankrikes grenser, det har reist verden rundt og det er det som forener oss, sa Macron til de oppmøtte.

I intervjuer etterpå fortalte han at han først vil jobbe for at fransk skal bli det fremste språket i Afrika, og at resten av verden venter etter det.

FRANSKTALENDE: I Burkina Faso møtte Macron fransktalende skolebarn i hovedstaden Ouagadougou på tirsdag. Det afrikanske landet har fransk som offisielt språk FOTO: REUTERS

Særstilling i Europa

Fransk er morsmålet til rundt 77 millioner mennesker i Europa, ifølge franske myndigheter, noe som gjør språket til det andre mest brukte i Europa.

Tysk troner på toppen, med rundt 100 millioner trofaste brukere, mens engelsk er morsmålet til rundt 61 millioner europeere.

På grunn av at franske kvinner får flere barn enn tyske, forventes fransk å bli Europas største språk i 2025, skriver franske myndigheter på sin nettside.



Fransk er spesielt på den måten at det i svært mange land eksisterer som et likestilt alternativ til andre morsmål. 45 prosent av belgierne er fransktalende, mens én av fem i Sveits og Luxembourg har fransk som morsmål. I administrasjonen i EU er fransk arbeidsspråk på lik linje med engelsk og tysk.





I dag er fransk det andre mest populære språket å lære seg i verden. Rundt 120 millioner er registrert som franskelever. Får «Jupiter» det som han vil, kan kanskje også nordmenn måtte børste støv av de franske glosene i fremtiden.

