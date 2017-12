Macrons nye rival sammenligner presidenten med Darth Vader

PARIS (VG) Nyvalgt leder for Republikanerne i Frankrike, Laurent Wauquiez (42), er motstander av homofilt ekteskap, knallhard i innvandringspolitikken og bruker kreative kallenavn på sin hovedmotstander.

Søndag den 10. desember ble den 42 år gamle Laurent Wauquiez valgt til leder av det republikanske partiet i Frankrike. Mannen med den grå signatursveisen sikret seg nesten 75 prosent av stemmene gjennom å lovnader om å «ta det ekte høyre tilbake».

I Wauquiez' øyne handler det om å kjempe for å ta innvandringen til Frankrike ned til et «absolutt minimum» og å stable på bena « et høyre som ikke unnskylder seg for å være høyre».

Den franske storavisen Le Monde ga han allerede i 2015 kallenavnet «høyresidens bad boy» og han innvandringsskeptiske og europakritiske uttalelser har fått hans tidligere mentor til å ta avstand fra han og anklage Wauquiez for å hente inspirasjon fra dagens høyrepopulister, skriver France24.

Etter at det republikanske partiet lå med brukket rygg etter en flau og skandalepreget presidentvalgkamp i vår, ligger det store forventninger til at den 42 år gamle Lyon-mannen er han som skal løfte partiet til oppslutningen de hadde i sine glansdager.

«En ond Darth Vader»

Wauquiez har mer til felles med president Emmanuel Macron enn at de begge er unge partiledere: De har gått på samme eliteskole, École nationale d'administration (ENA). Men ingen av dem synes nok at de deler flere likhetstrekk enn det.

Den sølvgrå 42-åringen har et bredt repertoar av lite flatterende karakteristikker av den sittende presidenten. Macron er ifølge republikaneren en «lunefull unge», og en «arrogant voksen», som «kun har ett prosjekt: seg selv». Presidenten er dessuten drevet av et «hat for utkantstrøkene», har den nye Republikaner-lederen sagt, ifølge France 24.

Høyremannen har til og med latt seg inspirere seg av den premiereaktuelle Star Wars-filmen for å male et bilde av Emmanuel Macron.

– Det er en veldig ond Darth Vader som prøver å kvele alt håp i galaksen. Men en flamme er gjenoppstått, som kan brukes for å bekjempe det onde imperiet En Marche (Macrons parti). Og det er denne flammen jeg bruker, forklarte Republikaner-partisjefen i et intervju nylig med Parisien Magazine.

ARVTAGEREN: Laurent Wauquiez er fra samme gruppering i det republikanske partiet som tidligere president Nicolas Sarcozy. FOTO: AFP

Et parti i ruiner

FAKTA: LAURENT WAUQUIEZ (42) * Nyvalgt leder for Frankrikes nest største parti, Republikanerne. * Tidligere minister for høyere utdanning (2011-2012) og Europaminister (2010-2011) * Tidligere statssekretær i henholdsvis Europadepartementet og arbeidsdepartementet. (Kilde: BBC)

Hvis de mer moderate i partiet ikke setter pris på Wauquiez`språkbruk, er ikke det noe partilederen bryr seg om. Han har flere ganger sagt at han «ikke er her for å gjøre alle til lags», og at han slett ikke er redd for kontroverser.

Det fikk franske velgere en smak av allerede i 2011, da Laurent Wauquiez betegnet det å være avhengig av trygd som en «kreftsvulst på det franske samfunnet». Han vakte også sinne hos enkelte i partiet da han stemte mot at homofile skulle få gifte seg.

Republikanerne, som har pleid å veksle med sosialistpartiet om å ha presidenten, ble i år slått ut før siste runde av presidentvalgkampen. Spørsmålet mange franskmenn stiller seg, er om Wauquiez kan få partiet på beina igjen, slik at Republikanerne kan ha en sjanse mot Macrons bevegelse «Republikken på vei».

Laurent Wauquiez har fem år til å forberede seg til det neste presidentvalget.

Nå er Republikanerne nest største parti i nasjonalforsamlingen, og har 22,2 prosent av setene, mot Marcons partis 43,1 prosent.