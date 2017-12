Fotgjengere påkjørt i Melbourne

En stor personbil har kjørt over en rekke fotgjengere i den australske byen Melbourne. 13 personer er kjørt til sykehus.

Mannen som kjørte bilen er arrestert, skriver australsk politi på Twitter.

Bilen kolliderte med flere fotgjengere i Flinders Street, et travelt gatekryss sentralt i byen, melder politiet.

Melbourne er Australias nest største by, og hovedstad i delstaten Victoria.

Bilder fra stedet viser flere mennesker som ligger på bakken i nærheten av den hvite bilen.

– Politiet arbeider nå i området for å sikre fellesskapets sikkerhet, sier Creina O'Grady ved australsk politi til Sydney Morning Herald.

Victorias ambulanse skriver på Twitter at 13 personer er kjørt til sykehus, og at ytterligere to personer blir sett til på åstedet.

Politiet arbeider fortsatt for å finne ut hva som har skjedd på stedet, og ber vitner melde seg. Store området rundt stedet er stengt av.

Et vitne uttalte til den lokale radiostasjonen 3AW at bilen «meide ned mennesker, som fløy over alt».

Den australske avisa The Australian melder at én person i barneskolealder er blant de skadede. Vedkommende er sendt til sykehus sammen med en annen person, skriver avisen.

Det er hittil uklart hvorvidt hendelsen regnes som et terrorangrep. Flere australske medier refererer til en ikke navngitt politimann på åstedet som beskriver hendelsen som terror.