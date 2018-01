Kritisk rapport: «Denne delen av Forsvaret drives med høy risiko for svikt»

I en rapport fra november får Forsvaret kritikk av Helsetilsynet for måten helseopplysninger brukes i utenlandsoperasjoner.

22. november sendte Helsetilsynet tilsynsrapporten til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Norges øverste militære leder.

Tilsynet ble gjennomført gjelder hvordan Forsvaret dokumenterer og bruker helseopplysninger tilknyttet operasjoner i utlandet.

DÅRLIG NYTT: Haakon Bruun-Hanssen kan vanskelig være fornøyd med rapporten. Foto: Odin Jæger , VG

Slik dokumentasjon er viktig for faglig forsvarlig undersøkelse, behandling og pleie av soldatene. Det er også viktig for veteraner som har fått skader etter tjenesten i militæret.

– Det er en svikt på dette området, og den innebærer en risiko for at pasientene ikke blir ivaretatt. Det er alvorlig, sier Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen.

Høy risiko for svikt

Rapportens konklusjon er ikke nådig.

«Denne delen av Forsvarets virksomhet drives med høy risiko for svikt», er konklusjonen i saken. Rapporten tar blant annet for seg forholdene til norske soldater i Afghanistan, Irak, Mali og Sør-Sudan.

Det ble avdekket flere brudd på loven under tilsynet.

«Forsvaret har ikke sikret et funksjonelt system for dokumentasjon av helsehjelp gitt under utenlandsoperasjoner», heter det.

– Det er flere viktige hensyn som gjør at man burde ha et godt system for journaler, sier Andresen og peker på følgende forhold:

Helsepersonell trenger informasjon for å samarbeide.

Når soldater skal behandles av andre lands helsetjenester.

Når skadede soldater følges opp senere.

Hvis det ikke foreligger nok informasjon, kan både soldaten og Forsvaret være «på tynn is», mener han.

Går sakte

I flere land er problemet at det har gått for sakte med Sandok, som er Forsvarets medisinske journalsystem. I Afghanistan og Mali er det påloggingstid på opptil 40 minutter.

Dette «kunne medføre at journalnotater blir skrevet i ettertid når systemet fungererte bedre, for eksempel på nattetid», står det i rapporten. I disse landene frykter man hvordan systemet vil fungere om det blir flere pasienter.

Det ble også avdekket problemer der det ikke er norsk helsepersonell, som i Sør-Sudan. Der var det 17 tilfeller av kontakt med helsetjenester for norske soldater, men kun i ett tilfelle ble en epikrise ført inn i det norske systemet.

En epikrise er en kort redegjørelse for pasientens situasjon.

«Det foreligger ingen rutiner, ordninger eller tiltak for å sikre at helseopplysninger i operasjoner uten norsk helsepersonell blir med hjem til Norge og kommer inn i Sandok», står det.

Manglende oppfølging

Rapporten kritiserer også manglende oppfølging etter det forrige tilsynet i 2012. Da var kapasiteten så begrenset at Sandok ikke fungerte til enhver tid. Kun i Irak er forholdene endret siden.

– Dette er ikke noe nytt. Forsvaret fikk den samme beskjeden for fem år siden. Så når de får mobilisert viljen til å fikse dette, så blir det nok bra, sier Andresen.

Det kommer også frem at Forsvaret ikke har noe egnet elektronisk journalsystem til bruk i utlandet om det er flere samtidige brukere og et større antall pasienter.

Slik svarer Forsvaret

Avdelingsdirektør Eigil Gulliksen i Forsvarsstaben har følgende svar om rapporten og uttalelsene fra Helsetilsynet:

– Enhver virksomhet som yter helsehjelp må opprette et journalsystem som må innrettes slik at forsvarlig helsehjelp kan ytes og at krav til informasjonssikkerhet ivaretas. Sivil helselovgiving gjelder for helsehjelp som ytes i Norge, og Forsvaret har som ambisjon at de samme kravene skal følges så langt det er mulig også i utenlandsoperasjoner, skriver han.

Han understreker at Forsvaret har et fungerende kjernejournalsystem hvor alle helseopplysninger er samlet og som er tilgjengelig for alt norsk militært helsepersonell. Dette gjør helsetjenesten mer effektiv og sikker og informasjonen er lett tilgjengelig vurdering av skader og annet etter tjenestegjøring, ifølge Gulliksen.

Forsvaret erkjenner manglene Helsetilsynet fant.

– Dette bruddet tar Forsvaret meget alvorlig og vi er i prosess for å sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført. Helt konkret er det behov for å inngå avtaler om utveksling av helseopplysninger når helsetjenester blir levert av andre enn norsk militært helsepersonell, det er behov for å sikre at alle som deltar i utenlandsoperasjoner har signert en samtykkeerklæring slik at vi kan få overført helseopplysninger fra tredjepartsleverandør av helsetjenester i utlandet og det er behov for et bedre kontrollsystem som sikrer at dokumentasjon av helseopplysninger blir gjennomført i henhold til krav, skriver han.