Sjefen for etterretningstjenesten avviser at Russland øvde på invasjon av Svalbard i september. Men han tror den norske øygruppen inngår i russernes planer.

Etterretningssjef Morten Haga Lunde er krystallklar på at Russland ikke øvde på en invasjon av Svalbard under den store militærøvelsen Zapad i september. Nettstedet Aldrimer.no skrev onsdag at russiske styrker benyttet øvelsen til å trene på å invadere, og viste til anonyme forsvarskilder.

– Det er vanskelig å se for seg at Russland ikke har scenarioer for Svalbard, men det er ikke blitt øvd på under Zapad 2017, sier etterretningssjefen til VG.

Den russiske militærøvelsen Zapad foregikk mellom 14. og 20. september, og skal vise militærmakten til president Vladimir Putin. Den norske etterretningstjensten har beregnet at over 100.000 soldater deltok.

Selv om Lunde avviser at Russland benyttet Zapad til å øve på en mulig invasjon, tror han altså at Svalbard inngår i potensielle russiske planer.

– Russland har et bastionforsvar, og Svalbard inngår i det, sier han.

Bakgrunn: E-tjenesten avviser at Russland øvde på å invadere Svalbard

Bastionforsvaret til Russland er et eget interesseområde der de vil ha militær kontroll i en konflikt. Men det er ikke noe å bekymre seg for per dags dato, ifølge Lunde.

– Det er ingen direkte militær trussel fra Russland mot Norge, som vi har sagt lenge. Vi tror russerne vil ha et stabilt nordområde, sier han.

– Vi så ingen offensive bevegelser fra Russland. Det var jamming, men det var nok mot egne styrker.

– Har fått positiv tilbakemelding

Lunde er meget kritisk til mye av det som står i artiklene Aldrimer.no publiserte onsdag. Der skriver nettstedet blant annet at NATO hadde krisemøter i Norge på grunn av dårlig innsats fra E-tjenesten under Zapad.

Forsvarsdepartementet har uttalt at det ikke er kjent med slike møter.

– Jeg vet ikke hvor de har det fra at E-tjenesten har fått kritikk. Vi har fått positiv tilbakemelding fra NATO, sier Lunde.

Få med deg: E-tjenesten advarer om russiske aktører

KRITISK: Sjefen for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Etterretningssjefen mener Aldrimer.no har et forklaringsproblem, ettersom nettsiden baserer saken på anonyme kilder i forsvarsapparatet. Lunde ønsker mer åpenhet om hvor Aldrimer.no har fått informasjonen fra.

– Å skrive at E-tjenesten har underkommunisert bildet vi ser til regjeringen krever bevis. Det er helt feil.

Ble ikke overrasket

Ifølge Aldrimer.no ble Zapad en krise for norsk etterretning. Nettstedet skriver at NATO var svært misfornøyd med mangel på kapasitet hos det norske forsvaret, i tillegg til fraværende relevant etterretning. Opplysningene skal bygge på seks ulike forsvarskilder Aldrimer.no har snakket med, alle med tilgang til nasjonale og dels NATO-rapporter.

Fikk du med deg denne? På innsiden av den fryktede krigsøvelsen «Zapad»

Ifølge Lunde hadde E-tjenesten stålkontroll på det som foregikk.

– Det var ingen overraskelser under Zapad 2017. Det vi har sett hadde vi forventet, sier han.

– E-tjenesten har over 70 års erfaring med å rapportere fra området, og har hatt et meget godt situasjonsbilde av Zapad 2017, legger han til.

Lunde lar seg imidlertid imponere over tilstanden til det russiske militæret.

– Det er interessant å se russernes kraft i egen mobilitet. Det så vi også da de tok Krimhalvøya. De har lykkes med moderniseringen av forsvaret sitt.

Offentlig hemmelighet

Redaktør for Aldrimer.no, Kjetil Stormark, understreker overfor VG at opplysningene i artikkelen deres stemmer.

– Etterretningstjenesten har valgt å tolke det russiske øvingsmønsteret i Barentshavet i september annerledes enn andre analysemiljøer i Forsvaret og i NATO. Hvilke motiver man kan ha for det, vil jeg ikke spekulere i. Men jeg er kjent med at regjeringen har gitt føringer for at man ønsker et lavest mulig konfliktnivå med Russland, skriver Stormark i en e-post til VG.

– Jeg har også forståelse for at bevisbyrden oppleves som høy dersom man skal bekrefte eller drøfte disse forholdene åpent, selv om det vi har skrevet er å oppfatte som en offentlig hemmelighet internt i Forsvaret og i NATO. Utover det har jeg ikke tenkt å gi ytterligere kommentarer eller på noen annen måte bidra til å gjøre Etterretningstjenestens kildejakt enklere, fortsetter Stormark.